نبوءة غوارديولا بشأن إنزاغي وفريقه إنتر تتحقق





أقصي إنتر ميلان نادي برشلونة من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في مباراة مثيرة امتدت للأشواط الإضافية على ملعب جوزيبي مياتزا ، وانتهت بفوز الإيطاليين بنتيجة 7-6 في مجموع المباراتين.

ويقود سيموني إنزاغي إنتر ميلان مرة أخرى إلى نهائي جديد لدوري أبطال أوروبا، بعد خسارته في النهائي الذي خاضه أمام مانشستر سيتي بقيادة بيب غوارديولا قبل عامين بهدف وحيد من رودري.

وفي أعقاب تلك المباراة، أشار البعض إلى أن غوارديولا توقع بعد تلك المباراة النهائية أن إنزاغي سيشارك في مباراة أخرى.

وقال مدرب سيتي وقتها: ""أريد أن أخبر إنزاغي أن ما يشعر به الآن هو ما شعرنا به قبل عامين. لا بد أنه يعتقد أنه يدرب ثاني أقوى فريق في أوروبا، وسيعود إلى النهائي مرة أخرى".

كما علق غوارديولا بعد التعادل 3-3 في مباراة الذهاب هذا الموسم في مونتجويك قائلاً: "أظهر إنتر مرة أخرى، كما حدث عندما تغلبنا عليهم في نهائي دوري أبطال أوروبا مدى روعتهم، طريقة دفاعهم، والانتقالات، والقوة البدنية والتنظيم الجيد. إنزاغي مدرب لا يصدق".