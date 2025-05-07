يوسف عتيق: شباب الأهلي يستحق الدرع عن جدارة

كوزمين فقد اهتمامه بالدوري منذ التعادل السلبي مع «الفرسان»

الإصابات ظلمت الجزيرة.. والتوقيت الخاطئ عاند العبدولي

خورفكان «الحصان الأسود» بفضل جهود النمر في الدور الثاني

أكد يوسف عتيق الهداف التاريخي لشباب الأهلي، أن «الفرسان» حققوا درع دوري أدنوك للمحترفين موسم 2024 - 2025، عن جدارة واستحقاق بصرف النظر عن التعثر المفاجئ بالخسارة أمام مضيفهم الوصل 1 - 2، في استاد زعبيل ضمن الجولة 23 من المسابقة، وشدد على أن الفريق كان قادراً على حسم اللقب التاسع في تاريخ مشاركته بالدوري خلال الجولات الثلاث المتبقية من عمر البطولة، دون انتظار هدية الوحدة عندما تغلب على ضيفه الشارقة بثلاثية نظيفة ضمن الجولة نفسها، مشيراً إلى أن شباب الأهلي، ومنذ انطلاق مشواره في الموسم الجاري، أكد من خلال النتائج الإيجابية والعروض القوية، عزمه على المنافسة في كافة البطولات، ورغبته القوية في خدمة نفسه بنفسه وصولاً للتتويج بلقب الدوري للمرة الخامسة في عصر الاحتراف.

وأضاف أن الشارقة لم يكن يملك أدوات «النفس الطويل» للمنافسة على درع الدوري، ووضح هذا الأمر بعد تعادله السلبي مع شباب الأهلي في الجولة 19، إذ بدأ بعدها مدربه الروماني أولاريو كوزمين، في التركيز أكثر على بطولتي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ودوري أبطال آسيا، ونجح بالفعل في التأهل لنهائي البطولتين يومي 9 و18 مايو الجاري، وهو ما أفقد الفريق الكثير من النقاط في الدور الثاني لدوري أدنوك للمحترفين، ونتمنى للفريق التوفيق بالعودة من أمام ليون سيتي السنغافوري بكأس البطولة الآسيوية، وبالتوفيق لكوزمين بعدها في مهمته مع منتخبنا الوطني الأول، والوصول بـ«الأبيض» لنهائيات كأس العالم 2026.

واعتبر يوسف عتيق أن الجزيرة أكثر الأندية التي ظلمتها نتائجها في الدوري هذا الموسم، لتأثر «فخر أبوظبي» بغياب العديد من العناصر الأساسية للفريق بسبب الإصابة، وأن المدرب الوطني حسن العبدولي، ظلم في التوقيت الذي تولى فيه تدريب دبا الحصن هذا الموسم، لافتاً إلى أن العبدولي أسهم كثيراً في تحسن نتائج الفريق منذ توليه المسؤولية، وإلى أن وضعية الفريق ربما كانت أفضل إذا بدأ مهمته معه في وقت مبكر.

وأعرب عن أسفه لاقتراب الفريق كثيراً من الهبوط بعد خسارة مباراته الأخيرة، كما أشاد بعمل المدرب الوطني عبد المجيد النمر مع خورفكان، وأكد أن الفريق تحسنت نتائجه كثيراً، ويستحق لقب «الحصان الأسود» على ما حققه من نتائج وقدمه من عروض، خاصة في الدور الثاني من الدوري، واستقراره في المركز الثامن.

وكانت الجولة 23 قد شهدت خسارة شباب الأهلي أمام مضيفه الوصل 1 - 2، وهي الخسارة الأولى للفريق في دوري هذا الموسم، وجاءت في الوقت الذي كان يحتاج فيه الفريق لنقطة التعادل لحسم اللقب، الذي تحقق في اليوم الثاني للجولة، عندما خسر الشارقة أمام مضيفه الوحدة 0 ـ 3، ليتوقف رصيد «الفرسان» عند 56 نقطة في الصدارة، وتلاه الشارقة في المركز الثاني بفارق 11 نقطة، واستقر الوحدة في المركز الثالث بوصوله للنقطة 41، ورفع الوصل رصيده للنقطة 40 في المركز الرابع، ليشتعل الصراع بين الشارقة والوحدة والوصل، لإنهاء الموسم في المركزين الثاني والثالث، ويدخل معهما العين بأمل ضعيف بعد تعادله وضيفه الجزيرة 1 - 1، ليبقى في المركز الخامس برصيد 37 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الجزيرة الذي استقر في المركز السابع.

وأكد كلباء بقاءه بدوري المحترفين بفوزه ضد دبا الحصن 2 - 1، ووصوله للنقطة 28 في المركز التاسع، وبقي دبا الحصن مهدداً بالهبوط باستمرار نزيف النقاط الذي يبقيه في المركز 13 قبل الأخير برصيد 16 نقطة، مع فوز البطائح على ضيفه بني ياس بهدف دون مقابل، ليرفع البطائح رصيده للنقطة 24 بالمركز 12، ويتوقف رصيد بني ياس عند 25 نقطة بالمركز 11، ويحتاج كل من الفريقين لنقطة واحدة من الجولات الثلاث المتبقية، لتأكيد البقاء في دوري المحترفين، وهبوط دبا الحصن لدوري الدرجة الأولى مع العروبة الذي حقق الفوز على عجمان 3 - 2، ووصل للنقطة 10 بالمركز 14 الأخير، وتوقف رصيد عجمان عند 27 نقطة بالمركز العاشر، في حين تعادل خورفكان وضيفه النصر 3 - 3، ورفع خورفكان رصيده للنقطة 32 في المركز الثامن، ووصل النصر للنقطة 34 في المركز السادس.