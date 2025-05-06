مهمة ثأرية لأرسنال على أرض سان جرمان غداً





يحل فريق أرسنال الإنجليزي مساء غدٍ ضيفاً على باريس سان جيرمان الفرنسي في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في المباراة التي يحتضنها ملعب بارك دي برانس في العاصمة الفرنسية باريس.

ويسعى الفريقان، إلى حسم بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، المقررة يوم 31 مايو الجاري، على استاد "أليانز أرينا"، في مدينة ميونيخ الألمانية.

وكانت مواجهة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي في استاد الإمارات بلندن، قد انتهت بفوز باريس سان جيرمان بهدف دون مقابل سجله اللاعب عثمان ديمبلي في الدقيقة الرابعة من اللقاء.

ويتطلع باريس سان جيرمان المتوج مبكراً بلقب الدوري الفرنسي لهذا الموسم، إلى بلوغ المباراة النهائية من أجل المنافسة على اللقب الذي لم يحققه من قبل اذ تأهل للنهائي في نسخة 2020، لكنه خسره أمام بايرن ميونخ الألماني بهدف دون مقابل، فيما ودع من نصف النهائي في عامي 2021 و2024.

وقال لويس انريكي مدرب باريس سان جيرمان اليوم في المؤتمر الصحفي للمباراة: "ستكون مباراة الغد شديدة الحماس وسنكون مستعدين بدعم جماهيرنا خاصة أنها على أرضنا".

وأضاف: "نحن هنا لأننا نستحق ذلك وهدفنا الآن هو تحقيق الفوز في مباراة الإياب والتأهل إلى النهائي.. نعلم أنها ستكون لحظات صعبة، ولكن علينا أن نحقق أهدافنا بالتأهل".

أما أرسنال فقد بلغ المباراة النهائية مرة واحدة في نسخة 2006، ولكنه خسرها أمام برشلونة الاسباني 1-2، إذ يحتاج في النسخة الحالية من البطولة إلى قلب الطاولة على مضيفه من أجل بلوغ النهائي الثاني له.

ويأمل أرسنال وصيف الدوري الإنجليزي حتى الآن في العودة للانتصارات بعد غيابها لمباراتين متتاليتين الأولى كانت في دوري ابطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان بلقاء ذهاب نصف النهائي، والثانية في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي أمام بورنموث بالخسارة بهدفين مقابل هدف.

وقال مارتن أوديجارد قائد أرسنال الانجليزي: "علينا أن نستخدم مشاعرنا وطموحنا كوقود أمام باريس سان جيرمان من أجل العودة بالنتيجة والتأهل إلى المباراة النهائية.. نحن أمام فرصة مميزة لتحقيق الأفضل في تاريخ النادي".

وبحسب موقع ترانسفير ماركت المتخصص في إحصائيات وأرقام اللاعبين، فقد التقى باريس سان جيرمان وأرسنال في 6 مواجهات بالبطولات الأوروبية، فاز أرسنال في مباراتين فيما فاز باريس سان جيرمان في مباراة واحدة، وكان التعادل حاضرا في 3 مواجهات، كما سجل أرسنال 7 أهداف في شباك باريس سان جيرمان، وسجل الأخير 5 أهداف.