شباب الأهلي يسعى لإكمال الرباعية التاريخية بكأس رئيس الدولة

التركيز لإنهاء الموسم بثاني أعلى رصيد نقاط بدوري المحترفين

يتعامل شباب الأهلي مع 3 ملفات مهمة خلال المرحلة المتبقية من موسم 2024 ـ 2025، سعياً لتحقيق عدد من الأهداف، والوصول لأعلى درجات النجاح، وتتضمن تلك الملفات كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، ودوري أدنوك للمحترفين بعدما حسم «الفرسان» لقبه للمرة التاسعة في تاريخ النادي، وللمرة الخامسة في عصر الاحتراف، ودوري أبطال آسيا للنخبة، والذي ضمن الفريق مشاركته في دوري الغرب الآسيوي من نسخته الثانية المقبلة بموسم 2025 ـ 2026.

وينال ملف كأس صاحب السمو رئيس الدولة، الاهتمام الأكبر حالياً من شباب الأهلي، بعد خسارة نهائي كأس أبوظبي الإسلامي للمحترفين قبل أيام قليلة، ويسعى «الفرسان» للفوز على الشارقة وتحقيق اللقب الغالي عندما يلتقي الفريقان مساء الجمعة القادم، في المباراة النهائية على ملعب استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، وذلك سعياً لفض الشراكة مع الشارقة على صدارة قائمة الأندية الأكثر فوزاً بالبطولة بحصيلة 10 ألقاب لكل منهما، وللخروج برباعية تاريخية من الموسم الجاري، بعدما سبق وتوج الفريق بكأس سوبر إعمار للمحترفين، وبدرع التحدي ضمن السوبر الإماراتي القطري، قبل حسم درع الدوري.

وينتقل التركيز بعد نهائي الكأس الغالية لملف دوري أدنوك للمحترفين بهدف إنهاء المسابقة بأفضل صورة ممكنة بالسعي بكل قوة لتحقيق الفوز في آخر 3 مباريات لشباب الأهلي في المسابقة، والوصول إلى 65 نقطة، عندما يلتقي مضيفه النصر في الجولة 24 يوم 13 مايو الجاري، وضيفه دبا الحصن ومضيفه الجزيرة في الجولتين الأخيرتين 25 و26، واللتين لم يتحدد موعدهما حتى الآن، ليكون ثاني أعلى رصيد حققه الفريق خلال المرات الخمس التي توج بها بطلاً في عصر الاحتراف، بعد موسم 2015 - 2016، ووقتها أنهى الموسم وحقق اللقب وفي رصيده 66 نقطة.

وفي الوقت نفسه، تسعى إدارة شباب الأهلي لنقل المباراة النهائية للفريق في الدوري أمام مضيفه الجزيرة من استاد محمد بن زايد إلى استاد راشد، لإجراء مراسم التتويج الرسمي بدرع الدوري، وسط مشاركة القاعدة الكبيرة من جماهير «الفرسان» التي لم تقصر يوماً بالوقوف خلف الفريق ومساندته في كافة البطولات التي شارك فيها خلال موسم 2024 ـ 2025، وسيكون الاحتفال شاملاً الألقاب الأخرى التي حققها الفريق، ويتوقع أن تتضمن مراسم التتويج العديد من الفقرات الفنية والمبادرات الجماهيرية بما يتناسب مع ما حققه الفريق من إنجازات خلال هذا الموسم، والإعلان رسمياً عن إغلاق موسم 2024 - 2025، وبدء التركيز على الملف الثالث والأخير بالتركيز على التحضيرات للموسم الجديد 2025 ـ 2026.

وسيكون أول الأمور التي سيتم التركيز عليها في الملف الثالث، توفير الاستقرار في صفوف الفريق الأول للكرة بنادي شباب الأهلي، وذلك من خلال الحرص على التجديد مع العناصر الأساسية التي قاربت عقودها على النهاية، مع البحث عن صفقات جديدة قوية لتدعيم الفريق المقبل على مشاركة مهمة في دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي ضمن الفريق مشاركته في دوره الرئيسي بعد حسمه للقب دوري أدنوك للمحترفين، ويسعى «الفرسان» خلال تلك المشاركة المقبلة، لتعويض جماهيرهم عن الخروج من الدور التمهيدي لنسخة البطولة الأولى نفسها في موسم 2024 ـ 2025، ليتم تحويل مسار مشاركة الفريق إلى دوري أبطال آسيا، والتي ودعها من الدور ربع النهائي بالخسارة من الشارقة بركلات الترجيح، مع العلم أن شباب الأهلي ضمن المشاركة في النسخة الآسيوية المقبلة لغاية الآن مع كل من الأهلي السعودي الذي توج بطلاً للنسخة الأولى من البطولة القارية، والسد القطري، وتراكتور الإيراني وناساف الأوزبكي.