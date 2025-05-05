لماذا لا يريد فيفا رؤية برشلونة في نهائي الأبطال

يحل فريق برشلونة الإسباني مساء غدٍ الثلاثاء، ضيفاً على إنتر ميلان الإيطالي، في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في المباراة التي يحتضنها ملعب "جوزيبي مياتزا" بمدينة ميلان.

وأثار جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جدلاً بتصريح أعلن فيه دعمه للفريق الإيطالي في هذه المواجهة، قائلاً: "الجميع يعلم أنني مشجع لإنتر ميلان".

ووفقاً لتقارير صحفية، فإن إنفانتينو يفضل رؤية إنتر ميلان وباريس سان جيرمان في نهائي البطولة، نظراً لمشاركتهما المرتقبة في النسخة الموسعة من كأس العالم للأندية 2025، حيث يُشكل وصول الفريقين للنهائي دفعة تسويقية إضافية للبطولة.

ويسعى الفريقان، إلى حسم بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، المقررة يوم 31 مايو الجاري، على استاد "أليانز أرينا"، في مدينة ميونيخ الألمانية.

وكانت مواجهة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي في برشلونة، قد انتهت بتعادل مثير بنتيجة 3-3، ما يجعل حسابات الإياب مفتوحة على جميع الاحتمالات، حيث يتطلع إنتر ميلان إلى بلوغ النهائي والمنافسة على لقبه الرابع في البطولة، فيما يطمح برشلونة لحصد اللقب السادس في تاريخه.

وسبق أن تقابل الفريقان في 17 مباراة ضمن البطولات الأوروبية، من بينها 13 في دوري الأبطال.

ووفقاً لإحصائيات موقع "ترانسفير ماركت"، يتفوق برشلونة تاريخياً بـ8 انتصارات مقابل 3 لإنتر، فيما حسم التعادل 6 مواجهات، آخرها كان في ذهاب هذا الدور.