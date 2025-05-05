بعد ذهاب مذهل.. بطاقة النهائي تلهب قمة إنتر وبرشلونة





بعد مباراة ذهاب خاطفة للأنفاس انتهت بتعادل مشوّق 3-3، سيحسم إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "الثلاثاء"، هوية المتأهل الأول إلى النهائي بين برشلونة الإسباني ومضيفه إنتر الإيطالي.

تقدم "نيراتزوري" الأسبوع الماضي بهدف بالكعب للفرنسي ماركوس تورام بعد ثلاثين ثانية (أسرع هدف في نصف النهائي)، أتبعه الهولندي دنزل دمفريس بكرة أكروباتية. لكن الشاب الموهوب لامين جمال ورفاقه عادلوا مرتين، آخرهما من تسديدة رائعة للدولي البرازيلي رافينيا.

"كانت مباراة مذهلة لكل من يحب كرة القدم"، هكذا وصف المدرب الألماني لبرشلونة هانزي فليك مباراة الذهاب في كاتالونيا.

تفوق إنتر في آخر مواجهة بين الطرفين في نصف نهائي دوري الأبطال، عندما أحرز لقب 2010، ومع أفضلية الأرض في ملعب سان سيرو، تملك تشكيلة المدرب سيموني إينزاغي أفضلية نسبية على متصدر الدوري الإسباني، خصوصا وأن برشلونة خسر آخر أربع مباريات خارج قواعده في نصف النهائي وفاز مرتين فقط في 15 مباراة.

قال إينزاغي "يدرك (برشلونة) إنه سيواجه فريقا كبيرا، وفي ميلانو. يدرك مشجعونا أن فريقنا يقدم كل ما لديه في اللحظات الصعبة وأن مباراة الثلاثاء ستكون بمثابة النهائي".

ويلاقي الفائز من هذه المباراة، المتأهل بين باريس سان جرمان الفرنسي وأرسنال الإنجليزي (1-0 ذهابا في لندن) اللذين لم يحرزا اللقب في تاريخهما، وسيلعبان إيابا الأربعاء في باريس.

لكن فليك عبر عن تفاؤله قبل المواجهة الحاسمة "لا يمكن لإنتر أن يدافع فقط، عليهم التسجيل أيضا. نفرض أسلوبنا ونلعب بثقة. لدينا 90 دقيقة وآمل أن تكون كافية لبلوغ النهائي".

ويرغب برشلونة في تفادي الكرات الهوائية الخطيرة لإنتر، إذ قال رافينيا صاحب 30 هدفا مع برشلونة في 51 مباراة هذا الموسم وثاني هدافي دوري الأبطال (12) "هم أقوياء بشكل خاص في الركنيات"، فيما قال حارس مرمى إنتر السويسري يان سومر "استعددنا للكرات الطويلة (في الذهاب) ونجحنا بها. سنحاول تكرار ذلك في المباراة الثانية".

استعدادا لهذه المباراة، فاز برشلونة على ريال بلد الوليد 2-1 في الدوري المحلي حيث يتفوق على غريمه ريال مدريد بفارق أربع نقاط قبل أربع مراحل من نهاية الليغا، علما بانهما سيلتقيان في الكلاسيكو الرابع والأخير بينهما هذا الموسم الأحد المقبل.

وعمل، خامس الفرق الأكثر تتويجا بخمسة ألقاب آخرها في 2015، في الأيام الأخيرة على إعداد هدافه البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي الغائب عن الذهاب بسبب الإصابة، وذلك من خلال مشاركته في التمارين الجماعية.

غياب لاوتارو

من جهته، فاز إنتر السبت بتشكيلة احتياطية على فيرونا 1-0، بعد خسارتين محبطتين أمام بولونيا وروما في الدوري وأربع مباريات دون فوز في مختلف المسابقات، حيث انتزع منه نابولي الصدارة بفارق ثلاث نقاط، قبل ثلاث مراحل من نهاية "سيري أ".

قال ماسيميليانو فاريس مساعد إينزاغي إن مباراة الذهاب ضد برشلونة "أرهقت" لاعبي إنتر الأساسيين الذين يتعين عليهم بذل مجهود جبار في مباراة الرد.

وفيما كان إنتر مرشحا قويا لثلاثية لافتة، خصوصا بعد تخطيه بايرن ميونيخ الألماني في ربع نهائي الأبطال، خرج من الكأس المحلية أمام جاره وغريمه ميلان، وتنازل رفاق الهداف الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس عن صدارة الدوري لنابولي وتنتظرهم مواجهة شاقة أمام برشلونة.

ويحوم الشك حول مشاركة قائده بطل العالم مارتينيس الذي تعرض لإصابة عضلية بفخذه ذهابا، على غرار المدافع الفرنسي بنجامان بافار.

قال فاريس "سيحاول لاوتارو القيام بالمستحيل، فيما تعرض بافار لالتواء رهيب ويحاول أن يكون جاهزا".

ويأمل إنتر، المتوج ثلاث مرات في 1964 و1965 و2010، في بلوغ النهائي للمرة الثانية في ثلاث سنوات، بعد خسارته في 2023 أمام مانشستر سيتي الإنكليزي 0-1.