الوحدة يفوز على الشارقة.. ويُهدي شباب الأهلي درع الدوري رسمياً

محمد صادق - طلحة عبدالله

عجمان يواجه العروبة.. والبطائح يستقبل بني ياس

هنأ معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، أسرة نادي شباب الأهلي بمناسبة حصول الفريق الأول على لقب دوري أدنوك للمحترفين للموسم 2025/2024، مشيداً بجهود إدارة النادي والجهاز الفني واللاعبين والجمهور، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعزز خزينة «الفرسان» بألقاب جديدة، ويحفز الجيل الجديد من اللاعبين على تطوير مواهبهم وتمثيل النادي محلياً وخارجياً.

وتقدم معالي رئيس الاتحاد بالتهنئة لأعضاء وجمهور النادي، متمنياً لهم تحقيق المزيد من الإنجازات، مشيراً إلى أن نادي شباب الأهلي يعد من القلاع الكروية التي ترفد المنتخبات الوطنية بالموهوبين.

وكان فريق الوحدة قد فاز على ضيفه الشارقة بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما، أمس، على استاد آل نهيان، ضمن الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين.

ومنح فوز الوحدة على الشارقة، شباب الأهلي درع دوري المحترفين رسمياً في ظل فارق الـ11 نقطة مع الوصيف، ليعلن تتويج «الفرسان» باللقب التاسع في تاريخه، قبل ثلاث جولات على نهاية المسابقة.

واستعاد الوحدة المركز الثالث بعد يوم واحد فقط من فقدانه لمصلحة الوصل، إذ رفع «العنابي» رصيده إلى 41 نقطة، وأمامه فرصة المنافسة على المركز الثاني مع نهاية الموسم بعد أن قلص الفارق مع الشارقة إلى 4 نقاط.

كما تعادل العين وضيفه الجزيرة بهدف لكل فريق على ملعب استاد هزاع بن زايد، لحساب الجولة ذاتها، وبهذه النتيجة راوح الفريقان مكانهما بلائحة الترتيب، إذ بقي العين في المركز الخامس برصيد 37 نقطة، بينما بقي الجزيرة في المركز السابع برصيد 33 نقطة.

بادر الجزيرة بالتسجيل أولاً عن طريق نبيل فقيري في الدقيقة 46، وعادل للعين سفيان رحيمي في الدقيقة 60.

وضمن آخر مباريات الجولة، يستقبل فريق البطائح نظيره بني ياس على ملعب استاد خالد بن محمد في الساعة السادسة و5 دقائق مساء اليوم، ويبحث الفريقان من خلالها عن النقاط الثلاث المهمة في صراع تأمين البقاء، إذ يوجد البطائح في المركز 12 برصيد 21 نقطة، والفوز يبعده عن النفق المظلم، وبني ياس في المركز الحادي عشر 25 نقطة.

كما يشهد استاد راشد بن سعيد بنادي عجمان، في التاسعة إلا ربع مساء اليوم أيضاً، مباراة عجمان وضيفه العروبة في ختام الجولة 23 لدوري أدنوك للمحترفين، وهي مواجهة تبدو مهمة لأصحاب الأرض، بهدف التقدم مركزاً أفضل في جدول الترتيب بعد تأكد هبوط الضيوف للدرجة الأولى من الجولة الماضية، يدخل عجمان المباراة وفي رصيده 27 نقطة في المركز العاشر من 8 انتصارات و3 تعادلات والخسارة في 11 مباراة، وفوزه اليوم يقفز به للمركز التاسع على أمل التقدم أكثر لمنتصف الجدول في بقية المباريات المقبلة، ويسعى الفريق للعودة إلى سكة الانتصارات بعد آخر خسارة تعرض لها في ملعب الشارقة.