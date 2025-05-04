ريال مدريد يهزم سلتا فيجو ويواصل الضغط على برشلونة

واصل ريال مدريد الضغط على برشلونة المتصدر بفوزه على ضيفه سلتا فيغو 3-2 الاحد في المرحلة الرابعة والثلاثين من بطولة اسبانيا لكرة القدم.

ويملك برشلونة 79 نقطة مقابل 75 قبل قمة الكلاسيكو المرتقبة بينهما الاسبوع المقبل على ملعب الاول.

وكان برشلونة حقق فوزا صعبا على مضيفه بلد الوليد الاخير 2-1 السبت.

واضطر مدرب ريال مدريد الايطالي كارلو أنشيلوتي إلى اشراك لاعب الوسط الفرنسي الدولي اوريليان تشواميني في مركز قلب الدفاع نظرا للغيابات الكثيرة في هذا الخط وأبرزها للألماني أنتوني روديغير الموقوف ست مباريات بسبب سوء السلوك في مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة في نهائي كأس إسبانيا في حين خضع لعملية جراحية في عضروف الركبة، بالاضافة الى غياب النمسوي دافيد ألابا والبرازيلي ايدر ميليتاو والفرنسي وفيرلان مندي وداني كارباخال.

كما غاب الجناح البرازيلي رودريغو بداعي المرض وحلّ بدلا منه التركي أردا غولر.

وعاد المهاجم الفرنسي كيليان مبابي الى التشكيلة الاساسية بعدما دخل إلى أرض الملعب من مقاعد البدلاء في مباراة الكلاسيكو الاسبوع الماضي عندما تعافى من إصابة.

ووجه لاعب سلتا ماركوس ألونسو كرة رأسية مرت فوق العارضة في أول فرصة حقيقية في المباراة (6). ثم أن يكرر ألونسو نفسه السيناريو ذاته لكن حارس ريال البلجيكي تيبو كورتوا تصدى لرأسيته (7).

كان ريال مدريد الاكثر استحواذا على الكرة لكنه اصطدم بكتلة منظمة فلم يتمكن من صنع أي فرصة في ربع الساعة الاول.

وبعد محاولات عدة، نجح ريال مدريد في افتتاح التسجيل عبر غولر الذي سدد كرة لولبية بيسراه استقرت داخل الشباك (33).

وسرعان ما أضاف مبابي الثاني مستغلا تمريرة من الانكليزي جود بيلينغهام ليتابعها داخل المرمى (39).

وحسم مبابي النتيجة في صالح فريقه بتسجيله الهدف الثالث والثاني الشخصي له عندما تسلّم غولر الكرة في منتصف الملعب ومررها رائعة باتجاه مبابي الذي سددها بيسراه داخل الشباك (48) مسجلا هدفه الرابع والعشرين هذا الموسم ليقترب من متصدر الترتيب البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة (25 هدفا).

وغاب ليفاندوفسكي عن المباريات الاخيرة للنادي الكاتالوني بسبب الاصابة، لكنه قد يشارك ضد إنتر الايطالي في اياب نصف نهائي دوري الابطال الثلاثاء المقبل (تعادلا 3-3 ذهابا) وفي مباراة الكلاسيكو الاسبوع المقبل.

قلّص سلتا الفارق عن طريق خافي رودريغيس مستغلا ركلة ركنية (68)، ثم عاد التشويق إلى مجريات المباراة عندما أضاف السويدي ويليوت سويدبرغ الثاني اثر تمريرة ماكرة من الجناح المخضرم ياغو أسباس (76).