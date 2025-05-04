الوصل يؤجل تتويج شباب الأهلي بدرع دوري المحترفين

الوحدة يستقبل الشارقة.. والعين في مواجهة الجزيرة

إيهاب زهدي، عدنان الغربي، محمد فضل

تأجل حسم شباب الأهلي لدرع نسخة دوري أدنوك للمحترفين لموسم 2024 - 2025، الذي كان يحتاج فيه إلى نقطة واحدة للتتويج، وذلك بعدما تجمد رصيده عند 56 نقطة في المركز الأول، بتلقيه الخسارة الأولى أمام مضيفه الوصل 1 - 2، في مباراتهما على ملعب استاد زعبيل مساء أمس، في ختام اليوم الأول من الجولة الـ23 للمسابقة، ليصل رصيد الوصل إلى النقطة 40، ويتقدم للمركز الثالث.

أحرز هدفي الوصل نيكولاس خيمينيز وفابيو دي ليما، وأحرز هدف شباب الأهلي البديل سعيد عزت الله، وشهدت المباراة طرد مدرب شباب الأهلي باولو سوزا في الوقت بدل الضائع.

كما حسم التعادل 3-3 مواجهة خورفكان والنصر، بهذه النتيجة رفع «العميد» رصيده إلى 34 نقطة سادساً مقابل 32 نقطة لخورفكان في المركز الثامن، أحرز أهداف خورفكان لورينسي «هدفان» وايلتون، وأحرز للنصر مروان أزرقان «هدفان» وأحمد جشك.

في لقاء آخر، قرب كلباء جاره دبا الحصن أكثر من أي وقت مضى من العودة من جديد لـ«الهواة»، بعد الفوز عليه 2 - 1، ليؤمن كلباء بقاءه رسمياً في «المحترفين» بـ28 نقطة في المركز التاسع، في وقت تجمد فيه رصيد دبا الحصن عند 16 نقطة في المركز 13، أحرز لدبا الحصن بير كوندي، وسجل لكلباء مهدي قايدي ودانيال بيسا.

ضمن الجولة ذاتها، يستقبل الوحدة ضيفه الشارقة عند الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً، على استاد آل نهيان، ويدخل الوحدة الساعي إلى الحفاظ على المركز الثالث الذي يحتله بـ38 نقطة، وإنهاء الموسم بفرصة المشاركة الآسيوية الموسم المقبل، في حين، سيحاول الشارقة تحقيق نتيجة إيجابية لضمان المحافظة على فارق النقاط بينه وبين الوحدة، حيث يتقدم الشارقة صاحب الـ45 نقطة بـ7 نقاط.

وفي اللقاء الثاني، يستضيف العين على ملعبه باستاد هزاع بن زايد، في الساعة التاسعة إلا ربعاً مساءً، نظيره الجزيرة، في لقاء الصراع على المركز الثالث، وضمان التمثيل الآسيوي، العين خامساً بـ36 نقطة، والجزيرة سابعاً بـ32 نقطة.