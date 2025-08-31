الوصل يهزم الظفرة بخماسية.. وتعادل النصر والبطائح والعين مع كلباء

أحمد عيسى، علي الظاهري، طلحة عبدالله

حول الوصل تأخره أمام الظفرة بهدف إلى فوز كاسح 5 - 1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس لحساب ذهاب الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ليقترب كثيراً من نيل بطاقة التأهل إلى المرحلة الثانية قبل لقاء الإياب المحدد له يوم الجمعة المقبل.

أحرز أهداف الوصل نجوسيان «ق 41»، ريناتو جونيور «ق 65»، اداما ديالو في الدقيقتين «78و87»، وسالم العزيزي «ق 94»، وأحرز هدف الظفرة الوحيد ريان يسلم «ق 15».

كما حسم التعادل السلبي بدون أهداف مباراة النصر وضيفه البطائح التي جمعتهما على استاد آل مكتوم ضمن ذهاب الدور الأول من مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وينتظر الفريقان مباراة الحسم يوم الجمعة المقبل في استاد خالد بن محمد ضمن مرحلة الإياب.

وألغى حكم المباراة ركلة جزاء لصالح النصر في الدقيقة 69 بعد العودة إلى تقنية الفيديو «الفار» للتحقق من وجود لمسة يد على مدافع البطائح عبدالعزيز هيكل.

وفي اللقاء الأخير، اكتفى العين وضيفه كلباء بالتعادل 1 - 1 على ملعب استاد هزاع بن زايد في ذهاب الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، سجل لكلباء نيمانجا جوفيك في الدقيقة 45، وعادل للعين لابا كودجو، في الدقيقة 45 + 5، وسيلتقي الفريقان في مباراة الإياب يوم 5 سبتمبر المقبل على ملعب كلباء.