115 مليون يورو.. مورينيو «سبيشال وان» الإقالات

إعداد - موسى علي

أصبحت إقالة المدرب جوزيه مورينيو من تدريب فنربخشة التركي مؤخراً السابعة في مسيرة المدرب البرتغالي الشهير بـ"سبيشيال وان".

ولا تعد الإقالات نقمة على المدرب البرتغالي بل نعمة، حيث حصل على مستحقات من الإقالات نحو 115 مليون يورو، وتعتبر الأندية الإنجليزية مصدر تلك الثروة، إذ جمع منها 70 مليون يورو، بحسب صحيفة "ذا صن.

وحصل جوزيه مورينيو على 30 مليون يورو من تشيلسي الذي دربه مرتين وأقاله مرتين في 2007 و2015، كما أدخل إلى جيبه 23 مليوناً من مانشستر يونايتد بعد إقالته في 2018، ونال 17 مليوناً بعد إقالته من تدريب توتنهام في 2021.

ونال المدرب البرتغالي 19.65 مليون يورو بعد إنهاء عقده مع ريال مدريد صيف 2013، ومبلغ 3.47 ملايين يورو بعد إقالته من تدريب روما في 2024، وآخر تلكم الأموال المدخلة في حسابه ستكون 15 مليون يورو نظير إقالته من تدريب فنربخشة.