«الطواحين» وصافة عالمية في 3 نهائيات

شارك المنتخب الهولندي في نهائيات كأس العالم 11 مرة، وخاض 55 مباراة فيها، فاز في 30 لقاء وتعادل بـ14 مواجهة وخسر 11 مباراة، ونجح في الوصول إلى المباراة النهائية ثلاث مرات في تاريخ مشاركاته بالنهائيات، لكنه خسرها جميعها، لتبقى ذكرى أليمة لدى جماهيره.

وبدأت مشاركات المنتخب الهولندي في بطولات كأس العالم من خلال النسخة الثانية، التي استضافتها إيطاليا في 1934، ولكن البصمة الحقيقية والبارزة للفريق في بطولات كأس العالم كانت في فترتين سابقتين.

وكانت الأولى خلال فترة الجيل الذهبي للكرة الهولندية في سبعينيات القرن الماضي بقيادة النجم الشهير الراحل يوهان كرويف عندما قدم الفريق للعالم أسلوب الكرة الشاملة، الذي أبهر به عشاق الكرة ووصل من خلاله إلى المباراة النهائية في كل من نسختي 1974 بألمانيا و1978 بالأرجنتين، ولكن الفريق سقط أمام أصحاب الأرض في المباراتين.

أما الفترة الثانية فكانت في النصف الأول من العقد الماضي عندما صال الفريق وجال بقيادة الثلاثي الخطير آريين روبن وروبن فان بيرسي وويسلي شنايدر ليبلغ نهائي مونديال 2010 بجنوب أفريقيا لكنه خسر أمام المنتخب الإسباني في النهائي، ونجح الجيل نفسه في الفوز بالمركز الثالث في المونديال التالي عام 2014 بالبرازيل.

وفي المقابل، لم يستطع الجيل الذهبي للمنتخب الهولندي بقيادة ماركو فان باستن ورود خوليت وفرانك ريكارد ترك بصمة حقيقية في بطولات كأس العالم رغم أن هذا الجيل منح هولندا اللقب الوحيد لها في البطولات الكبيرة من خلال كأس أمم أوروبا (يورو 1988).

وبالرغم من عدم تمكنه من الفوز بكأس العالم إلا أن المنتخب الهولندي ترك انطباعاً جيداً لدى محبي كرة القدم في العالم، بتألقه في تقديم الكرة الشاملة والعديد من الأساطير الذين أسروا العقول.