كاواساكي يصعق "نصر رونالدو".. ويتأهل إلى نهائي "آسيا للنخبة"

بدد كاواساكي فرونتال الياباني آمال منافسه النصر السعودي وقائده البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالمنافسة على لقب دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، للمرة الأولى في تاريخه، بعدما هزمه (3-2) أمام أكثر من 28 ألف متفرج اكتظت بهم مدرجات ملعب "الإنماء" في مدينة الملك عبد الله بجدة التي تستضيف الأدوار الإقصائية من ربع النهائي وحتى النهائي، المقرر السبت.

سجل لكاواساكي تاتسويا إيتو (10) ويوتو أوزيكي (41) وإيكيهيرو إيناغا (76) فيما سجل للنصر السنغالي ساديو مانيه (28) وأيمن يحيى (87)

وبلغ الفريق الياباني، الذي يحتل المركز الثامن في دوري بلاده المباراة النهائية للمرة الأولى ضارباً موعداً مع الأهلي السعودي الباحث بدوره أن تكون "الثالثة ثابتة" بعد خسارته النهائي مرتين سابقا (1986 و2012).

وحرم كاواساكي الجماهير السعودية من كلاسيكو كان مرتقباً لو تأهل النصر لملاقاة الأهلي الذي بلغ المباراة النهائية على حساب مواطنه الهلال (3-1).

وحرم كاواساكي، بطل الدوري في بلاده أربع مرات آخرها عام 2021، أيضًا الـ"دون" البرتغالي رونالدو (8 أهداف في البطولة) من إحراز لقب قاري في القارة الصفراء بعد تتويجه سابقاً خمس مرات في دوري أبطال أوروبا (2008 مع مانشستر يونايتد، و2014، 2016، 2017، و2018 مع ريال مدريد).

وكما غريمه العاصمي، الهلال، يتجه النصر، الذي لم يتوصل بعد إلى اتفاق لتمديد عقد نجمه رونالدو، إلى موسم خال من الألقاب بعد تلاشي آماله في الدوري ووداعه لبطولتي كأس الملك ودوري أبطال آسيا للنخبة.

وفي طريقه إلى النهائي، أخرج كاواساكي السد القطري بتغلبه عليه في ربع النهائي بعد التمديد (3-2)، قبل أن يصعق "العالمي" في مفاجأة تخالف التفوق الشاسع على مستوى النجوم والقيمة السوقية للفريق السعودي المملوك لصندوق الاستثمارات العامة، (175.68 ملـيون يورو للنصر مقابل 15.28 مليوناً للفريق الياباني) وفقاً لموقع ترانسفر ماركت.

