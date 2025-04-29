"دبي الرياضية" تستحوذ على حقوق بث الدوري الهولندي الممتاز لثلاثة مواسم

أعلنت قنوات دبي الرياضية التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، عن إبرام اتفاقية رسمية مع رابطة المحترفين للدوري الهولندي لكرة القدم، تحصل بموجبها على حقوق النقل الحصري لمنافسات الدوري الهولندي الممتاز لمدة ثلاث سنوات، ويأتي ذلك في إطار حرص «دبي للإعلام» على مواكبة ومتابعة كافة الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية، ويتماشى مع توجهاتها بأن تكون الأقرب إلى الجمهور.

وقام بتوقيع الاتفاقية عبدالرحمن أمين، مدير عام القنوات الرياضية، وجان دي يونغ، الرئيس التنفيذي لرابطة المحترفين للدوري الهولندي لكرة القدم، بحضور سالم باليوحة، المدير التنفيذي لقطاع المحتوى في «دبي للإعلام»، وحسن حبيب، مدير قناة دبي الرياضية، ونخبة من نجوم التحليل الرياضي في قناة دبي الرياضية.

وتنص مذكرة التفاهم على منح قنوات دبي الرياضية حقوق بث مباريات الدوري الهولندي الممتاز من أغسطس المقبل، مع قيام القنوات بتخصيص استوديوهات تحليلية أسبوعية ومواكبة شاملة لكافة تفاصيل البطولة، من خلال لقاءات حصرية مع أبرز المدربين واللاعبين، ما يتيح للمشاهد العربي فرصة متابعة أداء العديد من الفرق الرياضية المعروفة، مثل أياكس أمستردام وفاينورد وآيندهوفن، وغيرها.

ويشكل انضمام الدوري الهولندي الممتاز إلى باقة الدوريات والبطولات الكبرى التي تبثها قنوات دبي الرياضية، والتي تشمل الدوري السويدي، والدوري الأمريكي لكرة القدم للرجال والسيدات، والدوري التركي لكرة القدم، إضافة إلى تغطية حصرية لدوري الكرة الطائرة التركي للسيدات الذي يعد أفضل دوري عالمي، خطوة مهمة تعزز مساعي قنوات دبي الرياضية الهادفة إلى تقديم محتوى رياضي عالمي متنوع يلبي تطلعات متابعيها في كافة أنحاء المنطقة.

تأكيد

في هذا السياق، أكد سالم باليوحة حرص مؤسسة دبي للإعلام على مواكبة أبرز وأهم الأحداث والمباريات العالمية، من خلال قنوات دبي الرياضية، ما يسهم في تسليط الضوء على الحراك الرياضي العالمي، مشيراً إلى أهمية هذه الاتفاقية ودورها في دعم صناعة المحتوى الإعلامي الرياضي، وتقديمه للجمهور وفقاً لأفضل المعايير العالمية. وقال: تمثل مذكرة التفاهم مع رابطة المحترفين للدوري الهولندي لكرة القدم، إضافة نوعية تسهم في تعزيز مكانة قنوات دبي الرياضية كخيار مفضل لدى عشاق الرياضة في المنقطة، حيث نسعى من خلال نقل منافسات الدوري الهولندي الممتاز إلى تقديم تجارب مشاهدة غنية وتعريف الجمهور العربي بمسابقات عريقة ساهمت في تقديم العديد من الأسماء اللامعة في لعبة كرة القدم.

من طرفه، أشاد عبدالرحمن أمين بتوقيع الاتفاقية التي وصفها بخطوة جديدة ضمن مسيرة قنوات دبي الرياضية التي تسعى لتقديم محتوى رياضي متكامل، يواكب تطلعات المشاهدين في المنطقة العربية. وقال: يعد الدوري الهولندي الممتاز واحداً من أهم وأشهر الدوريات في كرة القدم في الساحة الرياضية العالمية، بفضل مجموعة الأندية التي تشارك فيه وتتنافس على اللقب في كل موسم، إلى جانب دوره في تطوير الموهوبين، ما جعل منه منصة مثالية للاعبين الشباب للظهور في الساحة العالمية. لافتاً إلى أن حصول قنوات دبي الرياضية على حقوق النقل الحصري لمنافسات الدوري يكشف عن مدى الإمكانيات التي تتمتع بها قنوات دبي الرياضية، وقدرتها على الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من عشاق كرة القدم حول العالم.

من جانبه، أعرب جان دي يونغ عن سعادته بالشراكة مع قنوات دبي الرياضية، مشيراً إلى أنها ستتيح للدوري الهولندي الممتاز إمكانية توسيع نطاق وصوله إلى عشاق كرة القدم في المنطقة العربية. وقال: سعداء بتواجدنا في دبي التي تبدي اهتماماً عالياً بأصحاب المواهب، وهو ما يمثل فرصة لنا لتعزيز مكانة الدوري الهولندي الممتاز الذي يمتلك تاريخاً عريقاً في كرة القدم، حيث ساهم على مدار عقود في تقديم الكثير من المواهب الرياضية المعروفة في الساحة العالمية. وأضاف: نفخر بهذه الاتفاقية التي تمنحنا الفرصة لأن نكون جزءاً من قنوات دبي الرياضية التي تمتلك قاعدة جماهيرية واسعة، حيث تمثل المذكرة خياراً مناسباً يمكننا من الوصول إلى شريحة واسعة من الجمهور حول المنطقة.