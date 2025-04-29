مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 29 - 4 - 2025 والقنوات الناقلة





تشهد الملاعب العالمية اليوم الثلاثاء 29 - 4 - 2025 مباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها لقاء باريس سان جيرمان وأرسنال في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب الإمارات في لندن.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وأرسنال في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

سان جيرمان + أرسنال ـ الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات مساء على قنوات beIN Sports HD 1 وbeIN Sports HD 1 English.

وفي دوري أبطال آسيا تترقب الجماهير القمة السعودية بين الهلال والأهلي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

موعد المباراة المرتقبة بين الهلال والأهلي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، والقنوات الناقلة.

تقام المباراة اليوم الثلاثاء 29 - 4 - 2025 على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) في جدة، وتبدأ الساعة الثامنة والنصف (20:30) بتوقيت الإمارات.