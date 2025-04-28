الهلال والأهلي.. قمة سعودية بنكهة آسيوية





ضمن مواجهات الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا للنخبة، يلتقي قطبا الدوري السعودي الهلال والأهلي السعوديان، غداً "الثلاثاء"، على ملعب "الإنماء" في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في قمة مرتقبة، لا تقبل القسمة على اثنين، حيث تحدد المتأهل الأول إلى نهائي النخبة الآسيوية.

وأكدت الأندية السعودية تفوُّقها القاري بعد تحقيقها انتصارات كاسحة أمام أندية شرق آسيا، وذلك خلال المباريات التي أقيمت على ملعبي "الإنماء" و"الأمير عبد الله الفيصل" في جدة.

وتأهل الفريقان، إلى جانب النصر، إلى نصف النهائي في حالة هي الأولى من نوعها منذ انطلاقة دوري أبطال آسيا بجميع مسمياته، ما يعكس قوة الدوري السعودي، وتفوقه على أندية غرب وشرق آسيا، ويُعزز فرص تتويج أحد الأندية الثلاثة بلقب كأس النخبة الآسيوي.

ويتجدد اللقاء بين عملاقي الأندية السعودية، الهلال وأهلي، للمرة الرابعة هذا الموسم عندما يلتقي الفريقان غداً "الثلاثاء" على ملعب الإنماء في جدة بنصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

وسبق أن التقى الأهلي والهلال على المستوى القاري، عندما تقابلا في دور الـ16 بدوري أبطال آسيا عام 2019، وتفوق الهلال بالتأهل لدور الثمانية بعد الفوز ذهابا بنتيجة 4 /2 والخسارة إيابا بنتيجة صفر /1 ليتأهل الزعيم بنتيجة 4 /3 في مجموع المباراتين، وستكون هذه المواجه الثالثة، اسيوياً، و151 في المواجهات المباشرة بين الفريقين على مستوى المسابقات كافة.

ولا يزال الهلال على طريق تعزيز رقمه القياسي بالفوز باللقب الآسيوي الخامس لكنه يواجه تحدياً صعباً ضد الأهلي الذي يُعد الفريق الوحيد الذي لم يخسر في البطولة حتى الآن.

ويتفوق الهلال على مواطنه الأهلي في المواجهات المباشرة حيث حقق 66 انتصاراً مقابل 41 انتصاراً للأهلي وتعادلا 43 مرة.

حقق الأهلي الفوز في آخر لقاء بين الفريقين، حيث تغلب على الهلال 3 /2 في الدوري السعودي للمحترفين في فبراير الماضي، لكن الأهلي لم ينجح في تسجيل انتصارات متتالية ضد الهلال على مستوى جميع المسابقات منذ أبريل 2016.

وسيظهر الهلال في الدور قبل نهائي بدوري أبطال آسيا للنخبة للمرة التاسعة في تاريخه، ليعزز رقمه القياسي الذي لا ينافسه فيه أي فريق آخر، علما بأن الزعيم بلغ النهائي في خمس من مشاركاته الثمانية السابقة في المربع الذهبي.

ويعتبر هذا الظهور الثاني للأهلي في الدور قبل النهائي القاري، حيث كانت المرة الأولى في 2012 عندما بلغ النهائي.

وسجل الهلال 37 هدفاً في دوري أبطال آسيا للنخبة هذا الموسم، وهو أعلى رصيد له في نسخة واحدة، فقط فريق سيونجنام الكوري الجنوبي سجل أهدافا أكثر في نسخة واحدة، بإحرازه 40 هدفًا في 2004، أما الأهلي فقد وصل إلى أعلى رصيد له في النسخة الحالية بمجموع 29 هدفاً، وهو أكثر من إجمالي أهدافه في مشاركاته الثلاث الماضية حينما سجل 24 هدفاً.

وحقق الهلال البطولة خلال أربع مناسبات في نسخ 1991 و2000 و2019 و2021، وجاء في الوصافة خلال خمس نسخ 1986 و1987 و2014 و2017 و2022.

ولم يحصد الأهلي من قبل بطولة دوري أبطال آسيا، وأفضل مركز حققه في تاريخه هو الوصافة في نسختي 1985 و 1986، حين خسر في النهائي أمام دايو رويالرز الكوري الجنوبي بنتيجة (3-1)، وفي نسخة 2012 أمام أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بنتيجة (3-0)، وهو التأهل الرابع للفريق إلى نصف النهائي البطولة خلال جميع مشاركاته.