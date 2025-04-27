4,500 يورو تذكرة حضور الكلاسيكو في مونجويك

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة يوم 11 مايو المقبل حيث الكلاسيكو الرابع هذا الموسم بين برشلونة وريال مدريد ضمن الجولة الـ35 من الدوري الإسباني على ملعب مونجويك في كتالونيا، مباراة من المرجح أن تحدد بطل الليغا 2024 – 2025.

وقبل أسبوعين تقريباً على المباراة، بدأ برشلونة في طرح التذاكر للبيع، على الرغم من أنها مخصصة للأعضاء فقط، مع خصم 5% من السعر المدرج، وهذا إجراء شائع، لكنه تعرض لانتقادات واسعة النطاق لأن أصحاب النادي يعتبرون التخفيض ضئيلاً، خاصة أن أرخص تذكرة تكلف 209 يورو.

ووفقاً لصحيفة "SPORT"، تعتبر أسعار التذاكر باهظة بالنسبة للأعضاء والمشجعين، حيث تتراوح بين 209 و749 يورو، وتصل قيمة تذاكر "VIP" و"VIP Premium"، إلى 4.500 يورو، على أن يحصل الأعضاء على خصم 5%.

أما في مباراة الذهاب على ملعب سانتياغو بيرنابيو، والتي انتهت بفوز الضيوف 4 – 0، كانت التذاكر أرخص بكثير وبنحو 130 يورو، في حين وصلت أغلى التذاكر إلى 455 يورو، وبدأت تذاكر كبار الشخصيات من 850 يورو.

صحيح أن الفارق بين أسعار تذاكر الذهاب والإياب كبير جداً، لكن من الضرورة بمكان أن نأخذ في الاعتبار أن مباراة الدور الأول كانت ضمن الجولة 11، فيما يلعب اللقاء المقبل يوم 11 مايو بين المتصدر والوصيف المنافسين المباشرين على اللقب وستكون توقعاتها ومتابعتها وحساباتها كبيرة جداً.