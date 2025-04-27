بطولة فرنسا: مونبلييه يهبط إلى الثانية وستراسبورغ يعمق جراح سانت اتيان

هبط مونبلييه، بطل فرنسا عام 2012، رسميا إلى الدرجة الثانية بعدما أمضى 16 موسما في الأولى حتى قبل أن يلعب مباراته أمام رينس الاحد بعد تعادل موناكو مع مضيفه لوهافر 1-1 السبت في المرحلة الحادية والثلاثين.

وتقدم لوهافر بهدف المصري أحمد حسن "كوكا" (21) وعادل نادي الامارة بفضل الدنماركي ميكا بيريث (60)، فأدي ذلك إلى سقوط مونبلييه متذيل الترتيب برصيد 15 نقطة حيث لم يعد بامكانه اللحاق بلوهافر بعدما بات يتأخر عنه بفارق 13 نقطة، علما ان الاخير يحتل المركز السادس عشر الذي يخوله خوض ملحق البقاء أو الهبوط برصيد 28 نقطة، وذلك قبل 4 مراحل من النهاية.

وقبل مواجهته رينس، تلقى مونبلييه 12 هزيمة تواليا منذ سوق الانتقالات الشتوية، على الرغم من محاولات المشرفين عليه تعديل المسار وتغيير هوية المدرب 3 مرات حيث تناوب على ادارته الفنية ميشال در زاكاريان وجان-لوي غاسيه وأخيرا زومانا كامارا.

ومقابل هبوط مونبلييه، ضمن لوريان صعوده إلى أندية النخبة بعد عام من مغادرتها بفضل فوزه على كان 4-0 وخسارة متز أمام مضيفه بو 1-2 في المرحلة الـ32 من الدرجة الثانية.

وقبل مرحلتين من النهاية، لم يعد بامكان لوريان برصيد 68 نقطة التراجع أكثر من المركزين الاولين اللذين يمنحنان بطاقتين مباشرتين إلى الأولى، حيث يحتل متز المركز الثالث برصيد 61 نقطة.

وعمّق ستراسبورغ جراح ضيفه سانت اتيان وصيف القاع المهدد بالهبوط بفوزه عليه 3-1.

وسجل البرتغالي دييغو مورييرا (7) والهولندي إيمانويل إيميغا (63) وديلان باكوا (83) أهداف ستراسبورغ، والجورجي زوريكو دافيتاشفيلي (19) هدف سانت إتيان.

وتجمد رصيد سانت إتيان الذي كان فاز على ليون 2-1 في المرحلة الماضية ويصارع لعدم الهبوط إلى الدرجة الثانية عند 27 نقطة في المركز السابع عشر.

في المقابل، عزز ستراسبورغ الذي حقق فوزه الاول بعد تعادلين أمام نيس 2-2 وموناكو سلبا في المرحلتين الماضيتين حظوظه بمركز أوروبي بعدما صعد إلى المركز الخامس موقتا برصيد 54 نقطة بالتساوي مع موناكو الثالث ونيس الرابع الفائز على باريس سان جرمان المتوج باللقب 3-1 الجمعة، قبل بقية نتائج هذه المرحلة.

ويلعب ليون مع رين لاحقا.

وتستكمل المرحلة الأحد بمباريات أنجيه مع ليل، ونانت مع تولوز، ولنس مع أوكسير، ومرسيليا مع