الوحدة يستضيف شباب الأهلي.. والجزيرة يتحدى الشارقة

إيهاب زهدي، محمد صادق- ياسر قاسم

تقام، اليوم، مباراتان مؤجلتان من الجولة الـ16 لدوري أدنوك للمحترفين، تتركز خلالهما الأنظار على صراع اللقب، إضافة إلى صراع المركز الثالث المؤهل للحصول على مقعد آسيوي الموسم المقبل. في اللقاء الأول، يتطلع الوحدة إلى تحقيق انتصار طال انتظاره أمام شباب الأهلي على ملعب «العنابي» في استاد آل نهيان في تمام الساعة الثامنة وخمس وأربعين دقيقة مساءً، حيث لم يتمكن «أصحاب السعادة» من الفوز على ملعبهم على «الفرسان» لمدة 16 عاماً.

يعود آخر فوز للوحدة على شباب الأهلي في استاد آل نهيان في الدوري إلى عام 2009، وتحديداً في 28 سبتمبر 2009، عندما فاز 3 - 1، وذلك في الموسم الذي توج فيه الوحدة بآخر لقب دوري له، لكنه لم يعرف بعدها طعم الانتصار بين أنصاره، علماً بأنه طوال مواجهات الفريقين في دوري المحترفين حقق «العنابي» فوزين فقط على «الفرسان» في أبوظبي، مقابل الخسارة في 5 مباريات والتعادل في 8. وتميل الكفة في مواجهات الفريقين في عصر الاحتراف لمصلحة شباب الأهلي بعد أن التقيا في 31 مباراة، حقق خلالها شباب الأهلي الفوز في 13 لقاء، مقابل 6 انتصارات للوحدة، وحضر التعادل 12 مرة.

في المقابل، يدخل شباب الأهلي المباراة مدفوعاً برغبة قوية في مواصلة الانتصارات للاقتراب خطوة أخرى من التتويج بدرع الدوري. ويتصدر الفريق الدوري بـ55 نقطة، بفارق 11 نقطة عن الشارقة، ويتطلع لإضافة ثلاث نقاط جديدة وتوسيع الفارق في حال تعثر الشارقة. ويأمل «الفرسان»، مواصلة الفوز للاقتراب أكثر وأكثر من حصد اللقب قبل نهاية الدوري.

في اللقاء الثاني، يستضيف الجزيرة على ملعبه باستاد محمد بن زايد، في الساعة السادسة مساءً، فريق الشارقة، ويسعى الجزيرة إلى العودة لصراع المركز الثالث المؤهل للمشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، وذلك بعد تراجعه إلى المركز السابع في جدول الترتيب، إذ يمتلك في رصيده 31 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الوصل والوحدة صاحبي المركزين الثالث والرابع.

كما يتطلع الجزيرة إلى استعادة نغمة الانتصارات، بعد اهتزاز الثقة عقب الخسارة من كلباء في الجولة 22، رغم أن الفريق كان قد توج قبلها بلقب كأس رابطة المحترفين للمرة الثانية في تاريخه. وتعد المباراة اختباراً صعباً لـ«فخر أبوظبي» أمام الشارقة المنافس على اللقب، حيث يدرك الجهاز الفني للفريق بقيادة المغربي الحسين عموتة أن المباراة لن تكون سهلة ضد منافس قوي، وتتطلب الظهور بشكل مختلف عما ظهر عليه الفريق في مباريات الدوري السابقة.

ورغم تفوق الجزيرة تاريخياً على الشارقة في المواجهات التي جمعتهما في دوري المحترفين، حيث تقابلا 29 مرة، حقق الجزيرة الفوز في 16 مباراة، مقابل 5 انتصارات للشارقة، والتعادل في 8 مباريات، إلا أن الجزيرة لم يتذوق طعم الفوز أمام الشارقة في آخر 3 مباريات في الدوري، وتلقى هزيمة قاسية في الدور الأول للموسم الحالي برباعية.

في المقابل، يتطلع الشارقة للعودة بنقاط المباراة كاملة من أجل مواصلة مطاردة شباب الأهلي، والحفاظ على آماله في المنافسة على درع الدوري، علماً بأن الشارقة لعب مباراة أقل من شباب الأهلي، على أمل تعثره وتقليص الفارق للضغط على «الفرسان»، إذ يحتل الشارقة وصافة الدوري برصيد 44 نقطة، بفارق 11 نقطة خلف شباب الأهلي.