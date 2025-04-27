ليفربول على بعد نقطة من لقب «البريميرليغ» الـ20 اليوم

يحتاج فريق ليفربول إلى نقطة واحدة فقط، اليوم، ليتوّج بطلاً للدوري الإنجليزي لكرة القدم «البريميرليغ» للمرة الـ20 في تاريخه، وسيبحث عنها أمام ضيفه توتنهام في المرحلة الرابعة والثلاثين.

ويكفي ليفربول الساعي لمعادلة الرقم القياسي بعدد الألقاب في الدوري والموجود بحوزة مانشستر يونايتد، تلك النقطة اليتيمة على ملعبه «أنفيلد رود»، ما سيسمح لرجال المدرب الهولندي آرنه سلوت للتقدم بفارق 13 نقطة عن مطاردهم المباشر أرسنال الثاني، وذلك قبل 4 مراحل من النهاية، ومن الصعب أن نرى توتنهام المتعثر يُؤجل احتفال ليفربول باللقب في «أنفيلد».

تفوق

فرض ليفربول تفوقه على توتنهام هذا الموسم ففاز بنتيجة كبيرة في مباراة الذهاب 6 - 3، وبإجمالي 4 - 1 في مباراتي نصف نهائي كأس الرابطة، في طريقه إلى النهائي، حيث خسر أمام نيوكاسل بهدفين مقابل هدف.