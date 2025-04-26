الكلاسيكو 260.. من سيرفع الكأس ويكتب التاريخ؟

في ليلة ينتظرها عشاق كرة القدم بشغف حول العالم، تتجه الأنظار إلى المواجهة رقم 260 في تاريخ الكلاسيكو بين الغريمين التقليديين برشلونة وريال مدريد. لقاء لا يعرف التوقعات، ولا يعترف بالتاريخ، بل يكتب لحظتها من جديد فوق المستطيل الأخضر، كأس ثمينة في الانتظار... فهل تبتسم للملكي أم للبارسا؟

يدنو برشلونة بقيادة مدربه الألماني هانزي فليك من تحقيق رباعية هذا الموسم، لكن غريمه التقليدي ريال مدريد يقف عائقا أمام طموحاته عندما يتواجهان اليوم السبت في اشبيلية في كلاسيكو ساخن في المباراة النهائية لمسابقة كأس الملك لكرة القدم.

وعلى الرغم من أن العملاق الكاتالوني الذي بلغ نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا ويتصدر "الليغا"، يُعتبر على نطاق واسع أفضل فريق في إسبانيا حاليا، إلا أن فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المتعثر ما زال يملك حظوظا كبيرة للاحتفاظ بلقبه في الدوري.

يتأخر النادي الملكي عن برشلونة المتصدر بأربع نقاط (72 مقابل 76)، مع مباراة كلاسيكو أخرى في مايو المقبل في المرحلة الخامسة والثلاثين في برشلونة، لكن الـ"بلاوغرانا" سيصطدمون بداية برجال القلعة البيضاء في ملعب لا كارتوخا في مدينة إشبيلية.

وتفوق برشلونة بقيادة الوافد الجديد فليك، خليفة مايسترو خط الوسط السابق تشافي هرنانديس، على مدريد في مواجهتين هذا الموسم، حيث سحقه برباعية نظيفة في الدوري على ملعبه "سانتياغو برنابيو" في أكتوبر الماضي، قبل أن يكرر السيناريو ذاته في المباراة النهائية لمسابقة الكأس السوبر المحلية 5-2 في مدينة جدة السعودية.

كان هذا التتويج باكورة ألقاب المدرب الألماني مع برشلونة.

ورغم هذا التفوق الواضح، إلّا أن فليك أشاد بنظيره الإيطالي الثلاثاء، قائلا "يمتلك ريال مدريد فريقا رائعا وأحد أفضل المدربين في العالم... لقد فاز (أنشيلوتي) بكل شيء"، مضيفا "هو رجل نبيل... أكنّ له كل الاحترام".

وتابع "سنلعب النهائي ضد ريال مدريد، وبالطبع ضد كارلو".

وسيحتاج أنشيلوتي إلى إيجاد سبل عدة لإيقاف "الساحر" بيدري في خط الوسط، بالإضافة إلى الجناحين الديناميكيين لامين جمال والبرازيلي رافينيا.

ولا يمرّ ريال مدريد بأفضل حالاته هذا الموسم اذ خسر في 12 مباراة مقابل مباراتين فقط في جميع المسابقات في الموسم الماضي.

وبلغ برشلونة نهائي المسابقة بعد فوزه السهل على ريال بيتيس 5-1 وفالنسيا 5-0 في الدورين ثمن وربع النهائي تواليا، قبل أن يقصي القطب الثاني للعاصمة أتلتيكو باجمالي المباراتين 5-4.

وهو أول نهائي لنادي كاتالونيا منذ عام 2021، عندما ظفر باللقب للمرة الـ31 القياسية في تاريخه بتغلبه على أتلتيك بلباو الذي يحتل المركز الثاني في عدد الانتصارات (24).

من ناحيته، احتاج ريال الذي فاز بآخر ألقابه الـ20 في عام 2023، إلى هدف في الشوط الإضافي الثاني من مدافعه الألماني أنتونيو روديغر في مباراة الاياب التي انتهت بالتعادل 4-4، لاقصاء ريال سوسييداد بنتيجة 5-4 في مجموع المباراتين بعد فوزه 1-0 ذهابا في نصف النهائي في سان سيباستيان.

وبعد خروج ريال من الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا على يد أرسنال الإنجليزي في وقت سابق من هذا الشهر (خسر 1-5 باجمالي المباراتين)، يتوق الميرينغي الى الفوز على برشلونة بهدف استعادة كبريائه.

وفي حين يفتقد برشلونة هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، متصدر ترتيب الهدافين في "الليغا" برصيد 25 هدفا، والظهير الأيسر أليخاندرو بالدي للاصابة، قد يغيب لاعب الوسط الفرنسي إدواردو كامافينغا عن صفوف ريال حتى نهاية الموسم بعدما أعلن النادي الملكي الخميس عن تعرضه لإصابة في الفخذ.

كما غاب النجم الفرنسي كيليان مبابي، ثاني هدافي الدوري بفارق 3 أهداف عن ليفاندوفسكي، عن الفوز الصعب لريال على خيتافي 1-0 الأربعاء، حيث يتعافى من إصابة في كاحله، لكن أنشيلوتي قال إنه من المتوقع أن يكون لائقا لمواجهة برشلونة.

- "أي شيء وارد" -

تعرض مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي السابق لصافرات الاستهجان من جماهير ريال خلال الفوز على أتلتيك بلباو 1-0 نهاية الأسبوع الماضي، عندما ظهر وجهه على شاشات ملعب "سانتياغو برنابيو"، وهو يأمل مبابي في استعادة ثقة جماهيره عن طريق رفع الكأس الثالثة له منذ قدومه إلى إسبانيا بعد فوزه بالكأس السوبر الأوروبية وكأس الإنتركونتيننتال للأندية.

ولكن منذ أن حطّ مبابي في مدريد، يجد الفريق صعوبة في إيجاد التوليفة الأفضل عندما يلعب الفرنسي إلى جانب البرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريغو والانكليزي جود بيلينغهام، ما ينعكس سلبا على الدفاع الذي يعاني احيانا.

وقال أنشيلوتي "ربما هم المرشحون للفوز، لكن المباراة النهائية تبقى مباراة نهائية، وأي شيء وارد".

وأضاف "علينا أن ندافع جيدا، وأنا مقتنع بأننا سندافع جيدا ونحصل على فرص هجومية".

ومن المرجح أن يعتمد برشلونة على جيرارد مارتين في مركز الظهير الأيسر بدلا من بالدي، وهي نقطة يمكن لريال مدريد استغلالها، ربما من خلال رودريغو، على الرغم من أن البرازيلي لم يسجل في آخر 11 مباراة له.

وقال أنشيلوتي مازحا "على المستوى الإحصائي، عليه أن يلعب، لأنه إن لم يسجل طوال هذه الفترة، فسيسجل عاجلا أم آجلا".

واستطرد قائلا "في مثل هذا النوع من المباريات، يسجل دائما، وأنا أثق به تماما".

وتشير الارقام إلى أن رودريغو سجل هدفي فريقه في الفوز على أوساسونا ليتوج بكأس ملك إسبانيا قبل عامين، وهو اللقب العشرين للنادي.