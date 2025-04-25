برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا اليوم

يلتقي فريقا برشلونة وريال مدريد، اليوم على ملعب «لاكارتوخا» في مدينة إشبيلية الإسبانية، في نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم لموسم 2024 - 2025.

يعدّ هذا النهائي الثامن الذي يجمع الفريقين في تاريخ المسابقة، ويخوضه الطرفان بعد مشوار حافل في الأدوار الإقصائية، وسط استعدادات فنية مكتملة وتحضيرات مكثفة من الجانبين.

تأهل نادي برشلونة إلى النهائي بعد الفوز في 4 مباريات، وفي المقابل، خاض ريال مدريد 4 مباريات أيضاً في طريقه إلى النهائي، يعتمد برشلونة على مجموعة من العناصر الشابة، في مقدمتهم لامين يامال، وداني أولمو، وبيدري، يدعمهم البرازيلي المتألق رافينيا.

في حين يغيب عنه المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي للإصابة. وفي المقابل، يضم ريال مدريد في صفوفه عدداً من الأسماء البارزة، أبرزهم كيليان مبابي، وفينيسيوس جونيور، ورودريغو، مع غياب دافيد ألابا وإدواردو كامافينغا بداعي الإصابة.