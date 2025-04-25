أزمة التحكيم تتصاعد.. ريال مدريد يهدد بالانسحاب من نهائي كأس إسبانيا

أشعل نادي ريال مدريد أجواء نهائي كأس ملك إسبانيا قبل ساعات من انطلاق "الكلاسيكو" مع غريمه التقليدي برشلونة، وذلك بسبب تهديده بالانسحاب.

وقرر النادي الملكي التصعيد ضد نظام التحكيم والاتحاد الإسباني لكرة القدم بمقاطعة التدريبات والمؤتمر الصحفي وجميع المراسم التنظيمية بعد المؤتمر الصحفي لحكم "الكلاسيكو" ريكاردو دي بورغوس بينغويتشيا وحكم الفيديو غونزاليس فويرتس بعد أن ردا على هجوم قناة النادي عليهما.

وكانت قناة النادي استعرضت "الخميس" أخطاء سابقة للحكم بينغويتشيا، مع الإشارة إلى عدم إسناد يويفا أو فيفا أي مباراة مهمة له من قبل.

وطالب الريال بتغيير طاقم الحكام، وهو ما قوبل بالرفض من الاتحاد الإسباني، لذا قرر النادي اتخاذ إجراءات تصعيدية، كما لوح في الانسحاب من النهائي.

وقالت صحيفة "ماركا" الاسبانية إن الانسحاب فكرة محتملة، لكن مصدراً بالنادي، رفض الكشف عن هويته، قال إن الريال "من المفترض أن يلعب المباراة".

وأشارت الصحيفة إلى أنه من الصعب أن يخاطر ريال مدريد بعقوبات الانسحاب، فضلاً عن حضور 30 ألف من مشجعيه إلى إشبيلية من أجل "الكلاسيكو".