سهيل النوبي لـ« البيان»: مونديال الناشئين بوابتي للاحتراف في أوروبا

أكد سهيل النوبي، لاعب منتخبنا الوطني للناشئين، أن هدفه الاحتراف في أوروبا، وأنه سيجعل من كأس العالم تحت 17 عاماً، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 5 إلى 27 نوفمبر المقبل، بوابة لتحقيق هذا الهدف.

مشيراً إلى أن منتخبنا الوطني يتطلع إلى ترك بصمة في هذا المحفل العالمي والذهاب إلى أبعد ما يمكن في المنافسات وتحقيق أفضل مشاركة للإمارات من بين مشاركتها السابقة، لا سيما أن المنتخب يملك مجموعة متميزة من اللاعبين.

وكشف النوبي، الذي يلعب بنادي النصر، عن أن التأهل لمونديال الناشئين تحقق بفضل جهود مستمرة وجاء ليؤكد ما تزخر به كرة الإمارات من مواهب ولاعبين واعدين في المستقبل، وقال:

عندما ذهبنا إلى كأس آسيا في السعودية كان هدفنا الرئيسي التأهل لكأس العالم، ونحن فخورون بتحقيق هذا الحلم الذي كان يراودنا جميعاً في المنتخب، لقد عشنا لحظات من الفرح لا تنسى.

وأضاف: الوصول إلى كأس العالم ثمرة عمل مستمر وتحقق بفضل الانسجام والترابط بين اللاعبين بعد سلسلة من المعسكرات والمباريات الودية، وأضاف: بذلنا الكثير من الجهد لنصل إلى هذه المرحلة، التي نعتبرها بدايتنا الحقيقية في كرة القدم.

حلم

وصرح النوبي بأن اللعب في كأس العالم حلم كل لاعب منذ أن يبدأ ممارسة كرة القدم وأن ما حققه منتخب الناشئين حافز معنوي لجميع اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم ومواصلة العمل للتألق وتمثيل المنتخبات الوطنية في المحافل الكروية الكبرى، وتابع قائلاً:

نجحنا في حصد بطاقة التأهل رغم صعوبة المنتخبات التي واجهنا في المجموعة الثانية، خصوصاً منتخب اليابان الذي خسرنا أمامه في المباراة الأولى بأربعة أهداف مقابل هدف قبل أن نتدارك في المباراة الثانية التي فزنا فيها على أستراليا 2 - 0 ثم التعادل في المباراة المثيرة أمام فيتنام بهدف لمثله.

وكان منتخبنا الوطني انتزع بطاقة التأهل إلى كأس العالم تحت 17 عاماً إثر صعوده إلى الدور ربع النهائي من كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً، التي أقيمت في الطائف بالمملكة العربية السعودية قبل أسبوعين.

ويُعد هذا التأهل الرابع لمنتخبنا الوطني لنهائيات كأس العالم تحت 17 عاماً بعد المشاركة في مونديال إيطاليا 1991 ونيجيريا 2009 والإمارات 2013 حين استضافت الدولة البطولة.

كما يُعد التأهل إلى دور الستة عشر في نسخة 2009 هو أفضل إنجاز لمنتخبنا في تاريخ مشاركاته الماضية. وقال النوبي الذي يلعب في مركز الدفاع في تشكيلة المنتخب ويحمل القميص رقم 5،: أتمنى أن أقدم مستويات جيدة في كأس العالم مع المنتخب.

وأضاف: أحلم أن أحترف يوماً ما في أوروبا وأمثل المنتخب الأول، وأعتقد أنه لا يوجد أفضل من كأس العالم للتقدم خطوة مهمة نحو هذا الحلم، الذي يراودني منذ الصغر.

وتابع: لقد نشأت في النصر ومنذ أن كنت لاعباً صغيراً كنت أحلم دائماً باللعب في الفريق الأول، أتمنى أيضاً أن أحقق حلمي وأن أكون واحداً من اللاعبين الذين يعيدون الفريق للتويج بلقب الدوري الغائب عنا منذ سنوات طويلة.

وعن لاعبه المفضل، قال النوبي: «لدي لاعبان مفضلان، هما سيرجيو راموس لاعب ريال مدريد وإسبانيا سابقاً، وأسامة المولد لاعب المنتخب السعودي، أحب طريقة لعبهما وأحاول الاقتداء بهما في مسيرتي».