شباب الأهلي يعزز صدارته لدوري المحترفين

إيهاب زهدي، أبوظبي – محمد صادق

عزز شباب الأهلي صدارته للائحة دوري أدنوك للمحترفين، بالفوز على ضيفه خورفكان برباعية نظيفة، سجلها بالترتيب مؤنس دبور وسردار أزمون وكون سانتوس سيلفا وكارتابيا في الدقائق 38 و64 و66 ومن ركلة جزاء في الدقيقة 80 من زمن مباراتهما مساء أمس، في ختام الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين، ورفع «الفرسان» رصيدهم إلى 55 نقطة، وأعادوا الفارق إلى 11 نقطة بينهم وبين الشارقة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد خورفكان عند 31 نقطة في المركز الثامن، بعد خسارة ثقيلة تعرض لها بعدما عانى من النقص العددي منذ الدقيقة 19 من عمر المباراة التي جرت على ملعب استاد راشد، بطرد لاعبه محمد شاكر، ببطاقة حمراء مباشرة.

فوز الوصل

وخسر البطائح أمام ضيفه الوصل 1 - 3، في مباراتهما على ملعب استاد خالد بن محمد مساء أمس،، وبدأ البطائح بالتسجيل عن طريق أولريش سيدوين في الدقيقة 5، وتعادل الوصل بهدف سياكا سيديبي في الدقيقة 38، ثم تقدم الوصل بهدف فابيو دي ليما في الدقيقة 43، وعزز كايو كانيدو تقدم الوصل بهدف ثالث في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة، ليتوقف رصيد البطائح عند 21 نقطة في المركز 12، ويرفع الوصل رصيده إلى 37 نقطة، ويتقدم للمركز الثالث.

الجزيرة يخسر

وخطف كلباء انتصاراً مهماً على حساب مضيفه الجزيرة، على استاد محمد بن زايد، بعدما حول تأخره بهدف إلى فوز 2 - 1.

وتقدم كلباء خطوة نحو منطقة الأمان بعد أن قفز إلى المركز العاشر في جدول الترتيب، رافعاً رصيده إلى 25 نقطة، فيما تراجع الجزيرة إلى المركز السابع بعدما توقف رصيده عند 31 نقطة.