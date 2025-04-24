«أخضر الفجيرة».. رحلة قصيرة مع الكبار

اجتاحت سحابة من الحُزن قلعة العروبة عقب مغادرة الفريق أضواء دوري أدنوك للمحترفين إثر التعادل مع الوحدة بهدف قبل نهاية مسابقة الدوري بأربعة أسابيع، ليكتفي العروبة بسبع نقاط فقط بعد تحقيقه نتيجة الفوز في مباراتين على كل من بني ياس وكلباء والتعادل ضد الوحدة في اللقاء الذي أقيم أول من أمس، في وقت تعرض الفريق الصاعد حديثاً لدوري الأضواء إلى 19 هزيمة كرقم قياسي لم يتحقق من قبل لأي فريق صعد من دوري الأولى للمحترفين، وكان العروبة قد أنهى صعوده التاريخي الأول لدوري الكبار قبل موسمين 2020 ــــ 2021 برصيد 18 نقطة لكن «أخضر الفجيرة» عاجز حتى الآن عن الوصول إلى هذا الرقم بعد مضي 22 جولة على الدوري.

بدوره فوت الوحدة بهذا التعادل فرصة تشديد الخناق على الشارقة الوصيف وبات العنابي الأقرب لفقدان المركز الثالث حال تحقيق الوصل نتيجة الفوز على البطائح، وأهدر لاعبو الوحدة من الفرص ما كان كفيلاً بالعودة بنقاط المباراة من ملعب دبا الفجيرة مسرح المواجهة لكن رفاق عمر خريبين فرطوا في التقدم وانقاد الفريق للتعادل الذي حدث في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، وهو التعادل الذي لم يخدم أياً من الفريقين بعد أن أعاد العروبة إلى دوري الهواة من جديد، وحرم الوحدة من التقدم نحو الوصافة وربما يعرضه لفقدان المركز الثالث.

وقال البرتغالي أندريا جاسمينز مدرب العروبة: كان بإمكاننا خطف الفوز وكان من الممكن أن نخسر أيضاً، ولم نستغل الفرص التي أتيحت لنا أمام المرمى، ما قدمناه أمام العنابي من أداء يعتبر الأفضل لنا في الموسم لكن الفوز لم يكتب لنا، من جانبه أكد الصربي داركو ميلاميتش مدرب الوحدة: فريقي كان الأفضل طوال زمن المباراة وأضعنا الكثير من الفرص من أجل التسجيل ولم نلعب الكرة وكان يجب علينا المحافظة على التقدم وإنهاء اللقاء بهدف لكن الفريق المضيف عرف كيف يعود في الوقت القاتل بعد تسجيله هدف التعادل.

وعبر عدد من لاعبي العروبة عن حزنهم لنهاية المباراة بسيناريو الهبوط لدوري الدرجة الأولى وقال حارس الفريق راشد سهيل: من الطبيعي أن يهبط العروبة إلى الدرجة الأدنى بعد سلسلة النتائج السلبية في البداية، مشيراً إلى أن الفريق لم يوفق في الحصول على أكبر عدد من النقاط لتلافي هذه اللحظة الحزينة لنا ولجمهورنا الكبير، من جانبه أكد خالد يحيى كابتن العروبة أن فريقه دائماً ما يقدم العرض الجيد لكن نتيجة الفوز تغيب في نهاية المباريات.