5 مليارات يورو إيرادات «الليغا» الموسم الماضي بنمو 3.2%

إعداد: موسى علي

اختتمت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لا ليغا) موسم 2024/2023 بنتائج مالية تُعزز مكانتها كواحدة من أكثر مسابقات كرة القدم صلابةً وديناميكية في العالم.

وحققت الرابطة أعلى إيرادات على الإطلاق، وحافظت على استقرار مستويات ديونها، وعززت ملاءتها المالية، كل ذلك في سياق نمو تجاري قوي وأرقام حضور تاريخية في الملاعب.

بلغ إجمالي الإيرادات 5.049 مليار يورو، بنمو 3.2% مقارنة بالموسم السابق، وعلى الصعيد التجاري، تجاوزت إيرادات الليغا التجارية حاجز المليار يورو للعام الثاني على التوالي، مدفوعة باستراتيجيات الرعاية والترخيص الجديدة، بالإضافة إلى حضور دولي متزايد.

ويتزامن هذا التوسع مع الحفاظ على أسعار معقولة للجماهير، الذين ملؤوا الملاعب بأعداد قياسية، حيث بلغ عددهم 16 مليون متفرج، بمتوسط نسبة إشغال بلغت 75.4%.

يظل الاستثمار محركاً رئيسياً للتنمية المستدامة لمنظومة كرة القدم الإسبانية، وفي هذا الصدد، تواصل رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لا ليغا) قيادة مرحلة تحول تاريخية، من خلال مشاريع بنية تحتية ضخمة، ومواصلة تطبيق استراتيجية نموها المتسارع بفضل برنامج BOOST LALIGA، الذي يواصل تطويره من خلال مكتب الأندية.

على الرغم من الزيادة الطفيفة في صافي ديون الشركات الرئيسية، الذي يبلغ الآن 1.337 مليار يورو، إلا أن مؤشرات الملاءة المالية تعكس متانة مالية قوية للمنظمة، ويظل صافي حقوق الملكية مرتفعاً عند 2.240 مليار يورو، مما يعزز النموذج الاقتصادي طويل الأجل للمسابقة، والذي يُعد معياراً للنزاهة المالية.

بالنظر إلى موسم 2024/2025، تشير التوقعات إلى مزيد من التحسن في النتائج الموحدة بفضل نمو للإيرادات وتحسّن هوامش التشغيل، وهذا يضع الدوري الإسباني على مسار تحقيق التعادل المالي وفقاً لمعايير اللعب المالي النظيف في العام المقبل.

وبناء على هذه النتائج، تواصل رابطة الدوري الإسباني تعزيز مكانتها كمرجع اقتصادي ورياضي عالمي، ملتزمة بالاستدامة والاستثمار وتقديم القيمة لأنديتها وجماهيرها.