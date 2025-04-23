فوز الشارقة والعين والنصر.. والعروبة يودع «المحترفين»

ياسر قاسم، عدنان الغربي، محمد فضل، محمد صادق، إيهاب زهدي

لم يجد فريق الشارقة صعوبة في تحقيق الفوز على ضيفه عجمان برباعية نظيفة ضمن الجولة 22 لدوري أدنوك للمحترفين، بهذا الفوز ارتفع رصيد الشارقة للنقطة 44 في المركز الثاني، وبقي عجمان في المركز التاسع بـ27 نقطة.

وفي لقاء آخر، ودع فريق العروبة رسمياً دوري المحترفين وحجز أولى بطاقات الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى «الهواة» على الرغم من تعادله الإيجابي بهدف أمام الوحدة، ليصل رصيد العروبة إلى 7 نقاط في المركز الأخير، ويرفع الوحدة رصيده إلى 37 نقطة محتفظاً بالمركز الثالث «مؤقتاً».

كما فاز العين على مضيفه بني ياس بثلاثية نظيفة، باستاد الشامخة في أبوظبي، وتقدم العين مركزاً في جدول الترتيب بـ 36 نقطة، ليصعد إلى المركز الرابع «مؤقتاً»، في حين توقف رصيد بني ياس عند 22 نقطة في المركز العاشر.

كما خطف النصر 3 نقاط ثمينة من دبا الحصن بفوزه عليه بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على استاد صقر بن محمد القاسمي، ليرفع العميد رصيده إلى 33 نقطة في المركز السادس، في حين تجمد رصيد دبا الحصن عند النقطة 16 في المركز 13.

على جانب آخر، تختتم بقية مباريات الجولة، اليوم، بثلاث مباريات، في اللقاء الأول يستضيف شباب الأهلي باستاد راشد بدبي في تمام الثامنة و45 دقيقة مساء ضيفه فريق خورفكان، في لقاء يغازل «الفرسان» المتصدر للبطولة بـ52 نقطة درع الدوري، إلى جانب تعويض جماهيره خسارته لقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لحساب الجزيرة قبل أيام، في حين يتطلع خورفكان لتحسين ترتيبه عن المركز السابع بـ31 نقطة.

في اللقاء الثاني يستقبل البطائح نظيره الوصل في الخامسة و55 دقيقة مساء، على ملعب استاد خالد بن محمد، ويحاول البطائح الابتعاد عن خطر الهبوط ومركزه الـ12 برصيد 21 نقطة، في حين يسعى الوصل للتقدم عن المركز الرابع برصيد 34 نقطة، وإنهاء الموسم ثالثاً لحجز بطاقة المشاركة الآسيوية المقبلة.

في اللقاء الأخير يستضيف الجزيرة على ملعبه باستاد محمد بن زايد بأبوظبي، عند الخامسة و55 دقيقة مساءً، فريق كلباء، ويدخل الجزيرة اللقاء بمعنويات مرتفعة وسط نشوة التتويج بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ويحتل الفريق المركز السادس بـ31 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة مع الشارقة، في حين يحتل كلباء المركز الـ11 بـ22 نقطة، ولم يؤمن الفريق موقفه من البقاء مع كبار دوري أدنوك للمحترفين.