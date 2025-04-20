ماكتوميناي يقود نابولي إلى الفوز وتضييق الخناق على إنتر

قاد لاعب الوسط الاسكتلندي المتألق سكوت ماكتوميناي فريقه نابولي إلى فوز غال على مضيفه مونتسا بهدف نظيف السبت، ضمن المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

سجل ماكتوميناي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 72 برأسية مستغلا عرضية البديل جاكومو راسبادوري وخروجا خاطئا من الحارس ستيفانو توراتي.

وضيّق نابولي الخناق على إنتر حامل اللقب والمتصدر قبل مواجهته مضيفه بولونيا الأحد، بمعادلة عدد نقاطه (71)، لكنه بقي خلفه بفارق الأهداف.

ويبحث نابولي بقيادة مدربه أنتونيو كونتي عن انتزاع اللقب من النادي الذي قاده هو ومهاجمه البلجيكي المتألق روميلو لوكاكو إلى لقب الدوري في عام 2021.

قال كونتي "إنها مباراة تبدو وكأنها سهلة، لكن الجائزة المعروضة مهمة جدا لدرجة أن الضغط يكون كبيرا".

وأضاف "الكثير من هؤلاء اللاعبين يخوضون سباقا مباشرا (على لقب الدوري) للمرة الأولى. وهو سباق غير متوقع... مجرد التواجد فيه أمر غير متوقع واستثنائي".

وواصل كونتي تغذية الشائعات حول رحيله في نهاية موسمه الأول كمدرب لنابولي، بعدما أثار الجدل الجمعة بإبداء استيائه العلني من بيع النجم الجورجي خفيتشا كافاراتسخيليا إلى باريس سان جرمان الفرنسي في كانون الثاني/يناير.

وقد يكون الفريق الجنوبي أمام فرصة حقيقية لفعل ذلك، والفوز باللقب للمرة الثانية في المواسم الثلاثة الأخيرة، في ظل منافسة إنتر على ثلاث جبهات (الدوري ودوري أبطال أوروبا والكأس).

يواجه الـ"نيراتسوري" برشلونة الاسباني في نصف نهائي دوري الأبطال في أواخر الشهر الحالي، كما يلعب أمام جاره ميلان في إياب نصف نهائي مسابقة الكأس المحلية الأربعاء المقبل بعد أن تعادلا 1-1 مطلع الشهر الحالي، وبالتالي يأمل في تكرار انجاز الثلاثية التي حققها عام 2010 بقيادة مدربه الشهير البرتغالي جوزيه مورينيو ويصبح بالتالي أول فريق إيطالي يحقق هذا الإنجاز.

وواصل ماكتوميناي صاحب هدف الفوز تألقه، بعدما كان سجل هدفين في الفوز على إمبولي 3-0 ضمن المرحلة الماضية، مسجلا تاسع أهدافه في الدوري هذا الموسم بعدما جاء من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وتغلب روما على ضيفه فيرونا بهدف نظيف سجله المهاجم الأوزبكي إلدور شومورودوف في الدقيقة الرابعة.

ورفع فريق العاصمة بفوزه الأول بعد تعادلين، رصيده إلى 57 نقطة في المركز السادس موقتا، فيما بقي فيرونا في المركز الرابع عشر موقتا أيضا بـ32 نقطة.

وتابع كومو نتائجه اللافتة وحقق فوزه الثالث تواليا على مضيفه ليتشي بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها السنغالي أساني دياو (33 و90+1) وإدواردو غولدانيغا (84).

ورفع كومو بفوزه العاشر في الدوري، رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما تعقدت حسابات ليتشي في البقاء بعدما تجمد رصيده عند 26 نقطة في المركز السابع عشر.

ويمكن لليتشي أن يتراجع إلى المركز الثامن عشر الذي يؤدي إلى الهبوط، في حال فوز فينيتسيا أو إمبولي (24 نقطة لكل منهما) في مواجهتهما المباشرة الأحد.