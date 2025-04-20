الشارقة يرفع راية الاستسلام في سباق الدوري

رفع الشارقة راية الاستسلام في سباق المنافسة على لقب دوري أدنوك للمحترفين بخسارته أول من أمس أمام النصر بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة المؤجلة لحساب الجولة 21، ليتسع الفارق بينه وبين شباب الأهلي المتصدر إلى 11 نقطة، وعلى الرغم من بقاء 6 مباريات في رصيده إلا أن الروماني كوزمين أولاريو مدرب الشارقة، أعلنها صراحة أن فريقه خارج سباق المنافسة على اللقب.

وبخسارته من النصر، تجمد رصيد الشارقة عنده 41 نقطة، وبقي في المركز الثاني، وفشل في تقليص الفارق مع شباب الأهلي المتصدر برصيد 52 نقطة، الذي بات قريباً من التتويج بلقب الدوري للمرة التاسعة في تاريخه.

وأكد كوزمين أنه يحسب جميع خطواته بدقة حتى ينجح في قيادة فريقه لتحقيق أهدافه الرئيسية في الفترة المقبلة، معرباً عن حزنه للخسارة من النصر التي أضعفت آمال فريقه في مطاردة شباب الأهلي في الصدارة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه يصعب تحقيق كل شيء في كرة القدم، وقال: «سنخوض نهائيين في الفترة المقبلة، نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ونهائي دوري أبطال آسيا 9 و18 مايو المقبل، يجب أن نخطط كيف نصل إلى الموعدين ونحن على أتم الجاهزية البدنية والذهنية، دون إصابات، ولا يمكن أن نخاطر، أمامنا 7 مباريات في فترة قصيرة جداً وعلينا أن نحسب كل خطوة بطريقة صحيحة لتحقيق الأهداف الرئيسية».

إجهاد

وعن مجازفته باللعب بتشكيلة احتياطية ضد النصر، أكد المدرب الروماني أن فريقه خاض مباراة قوية ضد التعاون السعودي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا قبل 3 أيام فقط من مواجهة النصر، ما فرض عليه الدفع بلاعبين منتعشين بدنياً، وأضاف: الفريق كان مجهداً، كان يجب أن أدفع بلاعبين منتعشين من البدلاء لتجنب الإصابات، وكذلك لتجهيز كافة اللاعبين للمرحلة المقبلة التي نحتاجهم فيها جميعاً.

واعترف كوزمين أن الخسارة من النصر وضعت فريقه خارج المنافسة على لقب الدوري، مشيراً إلى أن هناك بعض الأمور التي حصلت في المباريات السابقة وتكررت أمام النصر، ما عقد مهمة فريقه وجعله خارج السباق في مسابقة الدوري، وتابع: سنقاتل في البطولات التي نمتلك فيها فرصة أكبر للتتويج مثل مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ونهائي دوري أبطال آسيا.

وأوضح المدرب الروماني أن هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى خسارة المنافسة على لقب الدوري، مشيراً إلى أن بعض التفاصيل لا يمكن التحكم فيها في كرة القدم على غرار الهدف القاتل الذي قبله فريقه من النصر، وقال: لقد تأهلنا إلى نهائي دوري أبطال آسيا بهدف سجلناه في الدقيقة 98، وكنا محظوظين، وفي مباراة النصر خسرنا بهدف في الدقيقة 93، لا يمكن الفوز بكل شيء في كرة القدم، علينا تقبل هذا الأمر والتفكير في المستقبل، وأن نقاتل من أجل تحقيق أهدافنا.

وشدد كوزمين على أن الخسارة لم تكن مستحقة أمام النصر لأن الفريق قدم مباراة جيدة وأتيحت له أكثر من فرصة للفوز لكنه لم يكن محظوظاً.