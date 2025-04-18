ريال مدريد الجريح في مواجهة صعبة أمام أتلتيك بلباو بالدوري الإسباني

لا يزال ريال مدريد يعاني من صدمة هزيمته الساحقة في دوري أبطال أوروبا على يد آرسنال، لكن يتعين أن يستعيد تركيزه عند مواجهة أتلتيك بلباو الأحد خشية أن يفلت منه لقب الدوري الإسباني لكرة القدم وذلك في المرحلة الثانية والثلاثين.

ويزور الفريق الباسكي المتألق ملعب سانتياغو برنابيو، حيث من المتوقع أن تُطلق الجماهير العنان لغضبها بعد النهاية المريرة التي مُني بها أبطال إسبانيا في دفاعهم عن لقبهم الأوروبي.

صُدم المشجعون الذين وثقوا بقدرة ريال مدريد على العودة ضد آرسنال في ربع النهائي الأربعاء بفوز الفريق الإنكليزي 2-1 في تلك الليلة ليتأهل بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين.

بمجرد أن تتلاشى الصدمة، عادةً ما تتحول إلى غضب عارم، حيث يستعد نجوم ريال مدريد لصافرات الاستهجان في نهاية الأسبوع.

لن يواجه النجم الفرنسي كيليان مبابي هذا الامر نظرا لايقافه بعد تلقيه بطاقة حمراء في مباراة فريقه الاخيرة في الدوري، كما تعرض لإصابة في الكاحل أمام أرسنال.

من ناحية أخرى، قد يتعرض البرازيلي فينيسيوس جونيور لانتقادات لاذعة رغم تسجيله هدف ريال مدريد الوحيد ضد ارسنال.

كان أداء البرازيلي أقل بكثير من أفضل مستوياته هذا الموسم، حيث حاول المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي، الذي لا يزال مستقبله غير مؤكد في ريال مدريد، إشراكه ومبابي في نفس التشكيلة مع الحفاظ على توازن الفريق.

على الرغم من حالة الارباك التي يعيشها ريال مدريد، إلا أنه يتخلف بأربع نقاط فقط عن برشلونة، متصدر الدوري الإسباني، الذي يستضيف سلتا فيغو السبت.

وقال أنشيلوتي بعد فقدانه اللقب القاري "ثمة ثلاث بطولات يجب أن نركز عليها الآن: الدوري الإسباني، ونهائي كأس ملك إسبانيا، وكأس العالم للأندية".

في المقابل، قال حارس مرمى ريال البلجيكي تيبو كورتوا "أعتقد أنه يتعين علينا تحليل ما يمكننا تحسينه، فالليغا على المحك... لذا علينا المضي قدما".

قد يكون قول ذلك أسهل من فعله، مع أن غياب مبابي يمنح أنشيلوتي فرصة العودة إلى الخطة التي نجحت معه الموسم الماضي، مع إمكانية ان يلعب الانكليزي جود بيلينغهام دورا هجوميا اكبر. لاعب الوسط النشيط الفرنسي إدواردو كامافينغا متاح أيضًا بعد غيابه عن مباراة أرسنال بسبب الإيقاف.