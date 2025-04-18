هل يحسم ليفربول لقب الدوري الإنجليزي أمام ليستر سيتي؟

يملك ليفربول فرصة التتويج بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز في كرة القدم شرط فوزه على مضيفه ليستر سيتي وخسارة منافسه المباشر أرسنال أمام مضيفه ايبوسيتش تاون الأحد في المرحلة الثالثة والثلاثين.

ويملك ليفربول 76 نقطة متقدما بفارق 16 نقطة عن منافسه وفي حال صب سيناريو المباراتين في صالح الأول سيتقدم بفارق 19 نقطة قبل نهاية الموسم بخمس مراحل.

وبات إحراز ليفربول لقبه العشرين ومعادلة الرقم القياسي المسجل بإسم غريمه التقليدي مانشستر يونايتد مسألة وقت ليس الا بعد الموسم الرائع الذي حققته كتيبة المدرب الهولندي ارنه سلوت في موسمه الاول مع الفريق بعد حلوله بدلا من الالماني يورغن كلوب.

وبعد اسبوع على تجديد مهاجم ليفربول النجم المصري محمد صلاح عقده مع ليفربول لموسمين اضافيين، حذا حذوه قائد الفريق الهولندي فيرجيل فان دايك الخميس.

كان لفان دايك دور كبير في عودة ليفربول إلى قمة كرة القدم الإنجليزية والأوروبية منذ انضمامه قادما من ساوثمبتون في يناير 2018.

خاض حتى الآن 314 مباراة بقميص ليفربول، حقق خلالها لقب الدوري، دوري أبطال أوروبا، كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس الرابطة مرتين، كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.