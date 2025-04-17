نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم 9 مايو

دبي ــ إيهاب زهدي

أعلن اتحاد كرة القدم عن إقامة نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة رسمياً في السابعة والنصف من مساء يوم 9 مايو المقبل، على ملعب استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، ويجمع بين شباب الأهلي والشارقة، ويسعى الفريقان إلى فض الاشتباك على صدارة قائمة الأكثر فوزاً بالكأس الغالية، بعدما توج كل منهما باللقب 10 مرات.

وكان شباب الأهلي والشارقة، قد تأهلا إلى المباراة النهائية للبطولة الأغلى، بعد تخطي الدور نصف النهائي الذي انتهت مباراتاه في الوقت الإضافي، إذ فاز شباب الأهلي على الوصل 1 ـ 0، والشارقة على الجزيرة 3 ـ 1، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1 ـ 1.