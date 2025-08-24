الوحدة وشباب الأهلي قمة بلا أهداف.. وفوز الظفرة والعين

محمد صادق، محمد فضل

حسم التعادل السلبي القمة التي جمعت الوحدة وشباب الأهلي، أمس، على استاد آل نهيان، ضمن الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين، ليصل كل فريق إلى النقطة الرابعة له في جدول الترتيب.

وفشل الوحدة في كسر عقدته أمام شباب الأهلي بعدم الفوز على «الفرسان» في مواجهاتهما على ملعب آل نهيان بأبوظبي في دوري المحترفين لمدة 16 عاماً منذ 2009، واستمرت حالة التعادلات بين الفريقين للمباراة الثامنة على التوالي على نفس الملعب.

كما فاز فريق الظفرة على ضيفه الوصل 3 - 1، أمس، باستاد حمدان بن زايد، ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين، في كبرى المفاجآت، وسجل ثلاثية الظفرة مارسيلينهو «ق 8» وكريم البركاوي «ق 63» وخليل إبراهيم «ق 69»، وسجل هدف الوصل الوحيد فابيو ليما «ق 41».

ويعد الفوز هو الأول للظفرة على الوصل في الدوري منذ 7 سنوات، إذ كان آخر فوز حققه «الفارس» على «الإمبراطور» في أكتوبر 2018.

وبهذه النتيجة حصد الظفرة أول ثلاث نقاط في رصيده، وحرم الوصل من تحقيق انتصاره الثاني، ليتوقف رصيده عند ثلاث نقاط.

وفي لقاء آخر، حقق العين فوزاً غالياً على مضيفه دبا الفجيرة 3 - 2 ليعتلي الزعيم صدارة جدول الدوري بشكل مؤقت بـ 6 نقاط من مباراتين في وقت ظل فيه دبا دون رصيد من النقاط، وأحرز ثلاثية الزعيم لابا كودجو هدفين ليرفع رصيده إلى 121 هدفاً خلال 131 مباراة في المسابقة، وتكفل المغربي حسين رحيمي بإضافة الهدف الثالث لفريقه في الوقت بدل الضائع، بينما أحرز لدبا الفجيرة كل من: كارلوس فينسيوس والعراقي مهندي علي «ق49 و55»، وأكمل دبا المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد حكم المباراة التركي خليل أومير لاعب دبا ماجد الطنيجي.