نصف مليار دولار لجيوب وكلاء اللاعبين في إنجلترا





أنفقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز العشرين أكثر من 409 مليون جنيه إسترليني على رسوم وكلاء اللاعبين في 2024-2025.

وتصدر تشيلسي قائمة أكبر المنفقين على رسوم وكلاء اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثاني على التوالي، بحسب ما كشفته أرقام جديدة نشرتها صحيفة "ديلي ميل".

وأنفق البلوز مبلغا ضخماً قدره 60 مليون جنيه إسترليني على المدفوعات للوكلاء في الفترة بين 2 فبراير 2024 و2 فبراير 2025، والتي تغطي آخر فترتي انتقالات.

وأظهرت الأرقام التي أصدرها الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أمس الاثنين، أن أندية الدرجة الأولى العشرين أنفقت مبلغاً إجمالياً مذهلاً قدره 409.1 مليون جنيه إسترليني على رسوم وكلاء اللاعبين.

جاء مانشستر سيتي في المركز الثاني خلف تشيلسي، حيث أنفق 52 مليون جنيه إسترليني على رسوم انتقالات اللاعبين، وهذا الرقم أعلى بـ 19 مليون جنيه إسترليني من غريمه مانشستر يونايتد، الذي بلغ إجمالي إنفاقه 33 مليوناً.

ويكمل أستون فيلا (25 مليوناً)، ونيوكاسل (24.3 مليوناً) المراكز الخمسة الأولى في القائمة، متقدمين على أرسنال وليفربول، اللذين على وشك حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

بلغ إنفاق أرسنال 22.8 مليون جنيه إسترليني، أي أكثر بمليوني جنيه إسترليني من ليفربول، وأكمل وست هام (19 مليوناً)، وتوتنهام (18.4 مليوناً)، وبرايتون (16.5 مليوناً) قائمة العشرة الأوائل.

وكان إيبسويتش، الذي يبدو أنه سيعود إلى دوري الدرجة الأولى، بعد موسم صعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، هو الأقل إنفاقاً بواقع 6.3 ملايين جنيه إسترليني.

تشيلسي في 3 سنوات

أنفق تشيلسي 179 مليون جنيه إسترليني على وكلاء اللاعبين خلال السنوات الثلاث منذ استحواذ تود بوهلي على النادي.

يأتي إنفاقهم الضخم في موسم 2024-2025 بعد إنفاق ما يقارب 200 مليون جنيه إسترليني في سوق الانتقالات خلال فترتي الانتقالات الماضيتين، وكان البلوز الفريق الأكثر نشاطاً في الدوري بشكل عام خلال تلك الفترة، بضم 35 لاعباً ورحيل 31.

ويتضمن الرقم 43 مليون جنيه إسترليني مقابل جواو فيليكس، الذي تم إعارته إلى ميلان في يناير، و54 مليون إسترليني مقابل بيدرو نيتو من وولفرهامبتون.