بيلينغهام: الــ"ريمونتادا " تحفزني وقادرون على عودة تاريخية أمام أرسنال

جزم الانجليزي جود بيلينغهام، نجم وسط ريال مدريد الاسباني، بأن الجميع في النادي يؤمنون بقدرة حامل اللقب على تحقيق عودة تاريخية أمام أرسنال الإنجليزي الاربعاء ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال اوروبا لكرة القدم على ملعب سانتياغو برنبايو.

فاز النادي اللندني بلقاء الذهاب على أرضه بثلاثية نظيفة الأسبوع الماضي، ما جعل النادي الملكي أمام مهمة معقّدة إيابا.

لكن بيلينغهام قال إن الايمان والتاريخ والإمكانات في ريال مدريد يستطيعون المساعدة في تحقيق الفوز المطلوب لبلوغ نصف النهائي.

وصرح الدولي الانجليزي خلال المؤتمر الصحافي "الثلاثاء" "إنها بيئة غريبة، الايام القليلة الماضية، كانت إحدى أسوأ النتائج التي يمكننا تصورها "مواجهة الذهاب"، ولسبب ما الجميع يعتقد أن عودتنا أمر محسوم، وإنه شعور جيد برأيي".

وأضاف "اعتقد أن هناك ثقة كبيرة بالمهارة الموجودة، وهذا يعني ايضا أنك موجود في ناد لا يشبه أي ناد آخر، الافضل في العالم، وهذا ما يمثله ويعني بالنسبة لي. ثمة ضغط مترافق مع ذلك بالتأكيد، نريد أن نرتقي الى حجم ما يعتقده الكثيرون، بأننا قادرون على العودة وهذا هو بالتأكيد هدفنا".

وذكر بيلينغهام بأن كلمة "ريمونتادا" (التي تعني العودة باللغة الاسبانية)، تستخدم على نحو غير مسبوق منذ سقوط العملاق المدريدي على ملعب الإمارات.

وأردف "ريمونتادا... لقد سمعتها ملايين المرات هذا الاسبوع، لقد شاهدت الملايين من الفيديوهات على الانترنت".

وتابع "إنه أمر محفز جدا، إنها أمسية صُنعت من اجل ريال مدريد، أمسية يعرفها تماما الكثير في هذا الجزء من العالم، آمل أن نضيف أمسية استثنائية أخرى".

ورغم خطر التنازل عن اللقب القاري، أفاد المدرب الإيطالي لريال كارلو أنشيلوتي، الفائز بلقب المسابقة خمس مرات كمدرب في إنجاز قياسي ومرتين كلاعب، بأنه محافظ على رباطة جأشه قبل المباراة.

وقال "أنا في كامل تركيزي وبأعصاب هادئة، هذه ليست أول ليلة لي من هذا النوع وآمل ألا تكون الأخيرة"، مضيفا "أشعر بالحماس أكثر من القلق للمشاركة في مباريات مماثلة من مقاعد البدلاء، فهذا الحماس يسمح لي بالحفاظ على هدوئي".

وحث أنشيلوتي لاعبيه على اللعب بـ"عقل، قلب وشجاعة" ضد أرسنال، وقال إنه بحاجة كي يتألق المهاجم الفرنسي كيليان مبابي الذي طُرد الأحد في الدوري المحلي ضد ألافيس (1-0) ما جعله "مجروحا وخائب الأمل مما حدث" وفق ما أفاد المدرب الإيطالي، مضيفا "لقد تدرب جيدا في الأمس، وكان متحمسا جدا. نحن بحاجة إليه... عليه أن يسجل الأهداف أكثر من أي وقت مضى، نحتاج إلى أهدافه غدا".

