توتنهام يُلحق الهزيمة الأولى بسيتي





ألحق توتنهام بمضيفه مانشستر سيتي خسارة أولى بثنائية نظيفة في عقر داره بملعب الإتحاد ضمن المرحلة الثانية للدوري الإنجليزي لكرة القدم السبت.

ونجح توتنهام للمباراة الثالثة تواليا بالخروج بالفوز أم التعادل في ملعب الإتحاد (فوزان مقابل تعادل)، كان آخرها إلحاقه هزيمة ثقيلة بالستيزنز برباعية نظيفة في 24 نوفمبر 2024.

وسجّل هدفي الفريق اللندني الويلزي برينان جونسون (35) والبرتغالي جواو بالينيا (45+2).

وتابع توتنهام الذي حلّ في المركز السابع عشر الموسم الماضي قبل أن يُتوّج بلقب مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" من دون أن يُجنّب ذلك المدرب الأسترالي أنج بوستيكوغلو الإقالة ليحلّ مكانه الدنماركي توماس فرانك، انطلاقته القوية بعد فوزه في المرحلة الأولى على بيرنلي 2-0 ليرتقي الى الصدارة بست نقاط.

قال فرانك "أنا فخور للغاية باللاعبين، كان أداء مذهلا".

وأضاف "العقلية هي السر. يجب أن تكون لدينا هذه العقلية للفوز بمباريات مثل هذه".

أما سيتي الطامح لاستعادة اللقب بعد حلوله ثالثا الموسم الماضي، فمُني بخسارته الاولى بعد فوزه الافتتاحي على ولفرهامبتون 4-0.

قال مدربه الإسباني بيب غوارديولا "افتقدنا أبسط الأمور. بالطبع علينا أن نتحسّن، لكني قلت الكلام عينه بعد مباراة ولفرهامبتون".

أجرى غوارديولا تغييرين مقارنة بالتشكيلة الأساسية التي هزمت ولفرهامبتون في الجولة الافتتاحية، فزجّ بالوافد الجديد الفرنسي ريان شرقي والمهاجم المصري عمر مرموش بدلا من البلجيكي جيريمي دوكو والبرتغالي برناردو سيلفا.

كذلك، عاد النجم الإسباني رودري الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024 وفيل فودن إلى مقاعد البدلاء.

اضطر غوارديولا لإجراء تبديل اضطراري بعد إصابة الجزائري راين آيت-نوري، ليدفع مكانه الهولندي ناثان أكيه (23).

نجح توتنهام في فرض الصمت بملعب الإتحاد بعد أن سجّل جونسون الهدف الأول اثر تفوّق البرازيلي ريتشارليسون على جون ستونز بالسرعة على الجهة اليمنى قبل أن يرسل كرة إلى داخل المنطقة فحولها الأول الى داخل الشباك من مسافة قريبة. وتم تأكيد الهدف بعد العودة الى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" إثر رفع راية التسلل في البداية (29).

وأهدى سيتي الضيوف الهدف الثاني بعد هفوة قاتلة بالتمرير من الحارس جيمس ترافورد تحت ضغط من ريتشارليسون، فانقض بالينيا على الكرة مصوبا كرة سهلة داخل الشباك (45+2).

وحقق بورنموث الذي سقط في المرحلة الأولى أمام ليفربول 2-4، فوزه الأول على ضيفه ولفرهامبتون المنقوص بهدف نظيف سجله ماركوس تافرنييه (4) قبل طرد البرتغالي توتي من الضيوف (49).

وهذه الخسارة الثانية تواليا لولفرهامبتون صاحب المركز السادس عشر في الموسم الماضي، بعد سقوطه أمام مانشستر سيتي 0-4.

وقاد البوركينابي دانغو واتارا القادم من بورنموث بصفقة قياسية لبرنتفورد (58 مليون دولار)، فريقه الجديد إلى الفوز على ضيفه أستون فيلا بهدف نظيف سجله في الدقيقة 13.

وعوّض برنتفورد خسارته الأولى أمام نوتنغهام فوريست 1-3، في حين تلقى أستون فيلا خسارته الأولى بعد تعادله مع نيوكاسل يونايتد سلبا في المباراة الافتتاحية.

بدوره، عوّض بيرنلي خسارته الأولى أمام توتنهام بثلاثية نظيفة، بفوز على ضيفه الصاعد ساندرلاند بهدفين من دون رد سجلهما الايرلندي جوش كولين (47) وجايدون أنتوني (88).