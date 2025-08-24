الفوز عنوان مواجهتي النصر وعجمان.. والبطائح وخورفكان

إيهاب زهدي، أحمد عيسى، محمد فضل

يُسدل الستار مساء اليوم على الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين، عندما يلتقي البطائح مع ضيفه خورفكان على ملعب استاد خالد بن محمد في الساعة السادسة، والنصر وضيفه عجمان على ملعب استاد آل مكتوم في الساعة الثامنة والنصف، ويتشارك الرباعي رغبة الفوز بقوة، خاصة البطائح وعجمان، بعد هزيمة الجولة الأولى، إذ خسر «الراقي» أمام مضيفه العين 1 - 2، و«البركان» أمام ضيفه الوحدة 0 - 2، في حين يسعى كل من النصر وخورفكان إلى تحقيق الانتصار الثاني، بعد الفوز في الجولة الافتتاحية، بتغلب «العميد» على مضيفه كلباء 1 - 0، و«النسور» على ضيفهم الجزيرة 3 - 2.

ويتوقع أن يدفع النصر بنفس تشكيلة مباراته الأولى أمام عجمان، مع استمرار عدم وضوح الرؤية لموعد عودة مهدي قائدي، الذي غاب عن الجولة الأولى للإصابة، وهناك احتمالية ظهور أول للصفقة الجديدة الغاني بيرنارد مينساه، وقال سلافيسا يوكانوفيتش مدرب النصر: «أنا راضٍ عن الأداء والروح العالية التي أظهرها اللاعبون، وإصرارهم على الفوز في الجولة الأولى، وعلينا أن نستمر على ذلك، وتركيزنا الآن منصبّ على مباراة عجمان، ونتمنى حضوراً جماهيرياً أكبر لدعم الفريق، وجميع الأندية تحاول الاستفادة من فترة الانتقالات حتى آخر يوم، ولكن تركيزي في الوقت الحالي منصبّ على المجموعة الموجودة معي، مع متابعة السوق مستقبلاً لتعزيز التشكيلة»، بينما قال حارس «العميد» أحمد شامبيه: «الأداء في المباراة السابقة كان مميزاً، ونطمح للاستمرار بنفس القوة على أرضنا وبين جماهيرنا، خاصة بعدما سارت التحضيرات بشكل جيد، وجمهور النصر يعرف دائماً قيمته للفريق، ونعدهم ببذل كل ما لدينا للفوز».

توقعات

من جانبه، قال الصربي غوران مدرب عجمان، إنه لم يكن راضياً عن أداء الفريق في مباراته السابقة ضد الوحدة، لأن المستوى جاء أقل من التوقعات، ذاكراً أنه عمل مع اللاعبين على تصحيح الأخطاء، بهدف العودة القوية، وتحقيق نتائج إيجابية، بداية من لقاء اليوم ضد النصر، خاصة بعد خسارة نتيجة مباراة الوحدة.

وأضاف: المباراة ليست سهلة، لأن النصر منافس قوي وعنيد، وبه عناصر مميزة، لذلك يجب أن نكون في كامل الجاهزية الفنية والبدنية، مع عدم تكرار أخطاء المباراة السابقة، خلال الأيام الماضية قمنا بتحليل أداء النصر، ضمن تحضيراتنا للمواجهة، أتمنى أن نقدم مباراة جيدة، وأن نتمكن من تحقيق فوزنا الأول، وهذا بالتأكيد في غاية الأهمية.

معنويات

أما البطائح «الراقي»، فيدخل المباراة بمعنويات عالية، بعدما قدم الفريق مباراة قوية أمام العين في الجولة الأولى، وقال فرهاد مجيدي مدرب الفريق: «أشكر اللاعبين على الأداء القوي أمام العين في الجولة الأولى، ومن وجهة نظري، إذا لعبنا تلك المباراة بذكاء أكبر، كنا عُدنا من العين بالنقاط، وعموماً، نحن تدربنا بشكل جيد خلال الأسبوع الماضي، وندرك أن خورفكان من الفرق الجيدة، ويضم لاعبين جيدين، ووضعنا الخطة المناسبة للمباراة للخروج بالنقاط الثلاث»، بينما قال لاعب البطائح مروان الوطني: «استعداداتنا كانت جيدة وإيجابية، ونعلم أننا سنقابل فريقاً جيداً، يملك عناصر على مستوى عالٍ، ولكننا مستعدون لهذه المباراة للخروج بأداء ونتيجة إيجابية، وجميع اللاعبين يعملون كفريق واحد، ونشعر بالتفاؤل للذهاب بعيداً في الدوري هذا الموسم، مع معرفتنا أن دورينا يزداد صعوبة كل موسم، بسبب وجود كم كبير من النجوم، وهدفي خدمة الفريق، وتقديم أعلى المستويات لتحقيق حلم الوصول لمنتخب الإمارات».

طموح

من جهته، بنشوة فوزه على الجزيرة في المباراة الافتتاحية، يدخل خورفكان مباراة اليوم، بدوافع عديدة، أولها بالتأكيد الحفاظ على إيجابيات الانتصار الأول على فخر أبوظبي، والذي وضع فريق النسور مع أندية الصدارة برصيد 3 نقاط، ويخوض الجهاز الفني لخورفكان بقيادة المدرب الوطني حسن العبدولي، لقاء اليوم بنفس التشكيلة التي تمكنت من تحقيق الفوز، وإدخال الفرحة وسط أنصار النادي، حيث قرن النسور ذلك الفوز بعرض لافت، برهنوا من خلاله أن الفريق سيكون رقماً صعباً خلال الموسم الكروي الجاري.

بدوره، قال مدرب الفريق المواطن حسن العبدولي: الفريق طوى صفحة الفوز وفرحة الانتصار على فخر أبوظبي، تنتظرنا اليوم مباراة في غاية الأهمية، وتتطلب مزيداً من الجدية والانضباط والتركيز، ويجب أن تكون الروح القتالية حاضرة، والتركيز أيضاً، وذلك لضمان تحقيق النتيجة التي تكفل لنا العودة من الشارقة بثلاث نقاط مهمة، مع كامل الاحترام لفريق البطائح، وأشار إلى جاهزية جميع لاعبي الفريق، وسعيهم من أجل المشاركة في التشكيلة الرسمية التي ستبدأ اللقاء أمام البطائح.