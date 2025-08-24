الجزيرة يعزز تفوقه التاريخي على الشارقة في دوري المحترفين

عزز فريق الجزيرة تفوقه التاريخي على فريق الشارقة في بطولة دوري المحترفين، بالفوز عليه 1 - 0 في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء أول من أمس، ضمن الجولة الثانية من المنافسة، والذي رفع رصيد الجزيرة إلى 17 فوزاً من مجموع 31 مباراة مقابل 5 انتصارات فقط للشارقة و9 تعادلات، ليحقق «فخر أبوظبي» فوزاً ثميناً في واحدة من أهم مبارياته والتي جاءت عقب أحداث ساخنة في النادي تمثلت في خسارته بجولة الافتتاح أمام خورفكان 23 والإطاحة بطاقم الجهاز الفني بقيادة المدرب المغربي الحسين عموتة.

وبعد أيام عدة من الإحباط الذي سيطر على مشجعي الجزيرة، ارتفعت المعنويات مجدداً بهدف وحيد في شباك الشارقة حمل توقيع مامادو كوليبالي، وتجدد الحلم في إمكانية التتويج بلقب البطولة وقدرة الفريق على تحقيق الإنجاز بعد أن قدم اللاعبون مباراة متميزة حققوا خلالها تفوقاً كبيراً، مع نسبة استحواذ وصلت إلى 55.6 % وصناعة العديد من الفرص، وزاد من فرحة جمهور الجزيرة أن المواجهة شهدت تألقاً لافتاً للثنائي المنضم حديثاً، المدافع البرازيلي ويليان روشا، والجناح عادل إبراهيم الذي كان من أبرز نجوم اللقاء.

وجاء فوز الجزيرة، بقيادة حمزة سرار مدرب فريق 23 الذي تم تكليفه بالمهمة قبل 4 أيام من موعد اللقاء، ونجح سرار بحكم معرفته السابقة بقدرات لاعبيه في تجاوز اختبار الشارقة بعد أن أعاد توظيف اللاعبين وأجرى بعض التعديلات في عناصر التشكيل، ووضع التكتيك المناسب للقاء، ما جعل الجزيرة يظهر بصورة مختلفة عن مباراته السابقة.

وعقب اللقاء، قدم حمزة سرار شكره إلى جماهير ولاعبي الجزيرة، وقال إن المهمة كانت مشتركة في المباراة، وإن الجمهور لعب دوراً جيداً بمساندته للفريق ودعم اللاعبين معنوياً وحثهم على الفوز، وأضاف: «كنا نعلم أن المباراة لن تكون سهلة، لأن الشارقة فريق كبير ومنافس قوي، لكننا كنا على ثقة بقدرات اللاعبين بعد أن كثفنا تحضيراتنا في الأيام السابقة، والتي ركزنا فيها على الجانب الذهني والتكتيكي حتى ندخل اللقاء بكامل تركيزنا».

وأكد سرار أن الفوز كان مستحقاً قياساً بالمستوى الذي قدمه اللاعبون، وأضاف: شاهدنا مباراة الشارقة أمام دبا ومبارياته الودية التي سبقت انطلاق البطولة، ودرسناه جيداً وهذا ساعدنا في كيفية التعامل معه، كل ما فعلناه كان مدروساً وقادنا إلى الفوز.

من جانبه، شكر محمد النني، لاعب وسط الجزيرة، زملاءه اللاعبين على المجهود الذي بذلوه في فترة صعبة تلت الخسارة أمام خورفكان، والتغيير في الجهاز الفني، وأضاف: «حضرنا إلى المباراة من أجل الحصول على النقاط الثلاث ونجحنا في هذه المهمة وأكدنا أن الجزيرة فريق كبير به مجموعة من اللاعبين المميزين أصحاب الخبرة والشباب، وأعتقد أن هذا الفوز بداية جيدة لمواصلة النتائج الإيجابية في مشوارنا المقبل».