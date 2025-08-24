ديربي شباب الأهلي والنصر 20 سبتمبر في استاد آل مكتوم

إتاحة الوقت أمام معسكر «الأبيض» في دبي استعداداً لخوض ملحق التصفيات الآسيوي المؤهل لنهائيات مونديال 2026

أعلنت رابطة المحترفين مواعيد مباريات 5 جولات جديدة، وهي الجولات من الثالثة وحتى السابعة من دوري أدنوك للمحترفين، والذي تتوقف مبارياته عقب نهاية الجولة الثانية مساء اليوم الأحد، لإتاحة الوقت أمام معسكر منتخبنا الوطني الأول المقرر في دبي خلال الفترة من 25 أغسطس الجاري وحتى 9 سبتمبر المقبل، ويخوض خلاله «الأبيض» مواجهتين وديتين أمام منتخبي سوريا والبحرين يومي 4 و8 سبتمبر، استعداداً لخوض ملحق التصفيات الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، والمقرر في قطر خلال أكتوبر 2025، ويتنافس من خلاله منتخبنا مع منتخبي قطر وعمان.

وقررت الرابطة إقامة الجولات على مدار 3 أيام باستثناء الجولة السادسة التي ستقام على مدار يومين، وستكون انطلاقة الجولة الثانية من الدوري في الساعة الخامسة و40 دقيقة من مساء 11 سبتمبر المقبل، بمواجهة كلباء وضيفه الوحدة، وفي الساعة الثامنة والربع من مساء اليوم نفسه، يلتقي شباب الأهلي وضيفه بني ياس، وخورفكان وضيفه الشارقة، وتتواصل الجولة في اليوم الثاني، بمباريات الظفرة وضيفه دبا في الساعة الخامسة و40 دقيقة، وعجمان وضيفه البطائح في الثامنة والربع، وتختتم الجولة 13 سبتمبر، بمباراتي الجزيرة وضيفه النصر في الخامسة و40 دقيقة، والوصل وضيفه العين في الساعة الثامنة والربع.

وتنطلق الجولة الرابعة في الخامسة والنصف من مساء 19 سبتمبر المقبل، بمواجهة الوحدة وضيفه الظفرة، وفي الثامنة والربع من مساء اليوم نفسه، يلتقي بني ياس وضيفه الجزيرة، وفي الخامسة والنصف من مساء اليوم التالي، يلتقي دبا وضيفه كلباء، والعين وضيفه خورفكان، وفي الثامنة والربع يلتقي النصر وضيفه شباب الأهلي في «ديربي دبي» باستاد آل مكتوم، ويسدل الستار على الجولة مساء 21 سبتمبر، عندما يلتقي البطائح وضيفه الوصل في الخامسة والنصف، والشارقة وضيفه عجمان في الثامنة والربع.

افتتاح

ويقص شريط افتتاح الجولة الخامسة في الساعة الخامسة و25 دقيقة من مساء 24 سبتمبر، بلقاء خورفكان وضيفه كلباء، ويليه «ديربي» الجزيرة وضيفه الوحدة في الثامنة والربع، ويلتقي في الخامسة و25 دقيقة من مساء اليوم التالي شباب الأهلي والعين في مواجهة من العيار الثقيل، ويليها قمة الوصل والشارقة في الثامنة والربع، وتختتم الجولة مساء 26 سبتمبر، بمواجهتين في الخامسة و25 دقيقة، ويلتقي فيهما بني ياس مع عجمان، والظفرة مع البطائح، وفي الثامنة والربع يلتقي النصر وضيفه دبا.

وتنطلق الجولة السادسة مساء 16 أكتوبر، بمواجهات البطائح مع الوحدة، والشارقة مع الظفرة في الخامسة و5 دقائق، وكلباء مع شباب الأهلي في السابعة و45 دقيقة، وفي اليوم التالي يلتقي عجمان مع خورفكان، ودبا مع الجزيرة في الخامسة و5 دقائق، والعين مع بني ياس، والوصل مع النصر في السابعة و45 دقيقة، أما الجولة السابعة، فتنطلق مساء 30 من الشهر نفسه، وتجمع الوحدة مع النصر في الخامسة، وشباب الأهلي مع الشارقة، وعجمان مع العين في السابعة و45 دقيقة، وفي اليوم التالي، يلتقي بني ياس مع دبا في الخامسة، وخورفكان مع الوصل في السابعة و45 دقيقة، وتختتم الجولة مساء الأول من نوفمبر 2025، بمواجهتي الظفرة مع كلباء في الخامسة، والجزيرة مع البطائح في السابعة و45 دقيقة.