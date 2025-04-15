الحكمان عمر آل علي ومحمد خادم يشاركان في إدارة مباريات مونديال الأندية 2025

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن قائمة الحكام المكلفين بإدارة مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين.

وضمت القائمة الحكمين الإماراتيين عمر آل علي (حكم ساحة)، ومحمد عبيد خادم (حكم فيديو)، ضمن طاقم تحكيمي يتكوّن من 117 حكماً يمثلون 41 اتحاداً وطنياً، ويشمل 35 حكماً رئيسياً، و58 حكماً مساعداً، و24 حكماً لتقنية الفيديو .

وأوضحت لجنة الحكام، أن اختيار الحكام جاء بعد برنامج إعداد متكامل، تخللته حلقات دراسية جمعت نخبة من حكام (الفيفا)، من مختلف القارات الست.

وأكد بييرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام في "الفيفا"،" أن المشاركة في النسخة الافتتاحية للبطولة تمثل مصدر فخر واعتزاز للحكام المختارين إذ المشاركة في النسخة الأولى لأي بطولة تُعد لحظة فارقة في مسيرة أي حكم، وأنا على يقين بأن جميع الحكام يشعرون بالحماس والسعادة".

وأشار كولينا إلى أن مستوى التطلعات بات أعلى من أي وقت مضى، في ظل الأداء المميز الذي قدمه الحكام في البطولات السابقة، مؤكداً أن فريق الحكام المعروف باسم "تيم ون"، سيسهم بدور أساسي في إنجاح هذه النسخة التاريخية من البطولة.

من جانبه، شبّه ماسيمو بوساكا، مدير قسم التحكيم في "الفيفا"، إعداد طاقم الحكام بإعداد فرق كرة القدم، مؤكداً أهمية العمل الجماعي والالتزام بالمعايير الموحدة، مع ضرورة مراعاة اختلاف العقليات الكروية بين الثقافات المختلفة.

وفي إطار التحديثات القانونية، أعلن الاتحاد الدولي عن تعديل جديد يهدف إلى الحد من إضاعة الوقت من قبل حراس المرمى، حيث تنص القاعدة المعدلة على احتساب ركلة ركنية للفريق المنافس، إذا احتفظ الحارس بالكرة لأكثر من 8 ثوانٍ، مع بدء العد التنازلي بإشارة واضحة من الحكم لمدة 5 ثوانٍ، بدلاً من احتساب ركلة حرة غير مباشرة بعد تجاوز 6 ثوانٍ كما هو معمول به حالياً.

كما سيشهد مونديال الأندية، تجربة تقنية جديدة، تتضمن تزويد الحكام بكاميرات تُثبّت على أجسامهم، في خطوة تهدف إلى تقديم لقطات حصرية من منظور الحكم، تُبث مباشرة عبر منصة DAZN، لجمهور البطولة حول العالم، وذلك في إطار تجربة تجريبية لتقييم مدى فاعلية التقنية في الاستخدام المستقبلي، إلى جانب دورها المحتمل في تدريب الحكام وتحسين قدراتهم التحكيمية.