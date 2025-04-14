«ريمونتادا» دوري الأبطال.. DNA ريال مدريد





تجرع ريال مدريد كأس الخسارة القاسية 0-3 أمام أرسنال في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع الفائت، لكن رغم ذلك لم يرفع الفريق الملكي أو جماهيره الراية البيضاء.

تعول جماهير ريال مدريد ولاعبوه في مباراة الإياب يوم الأربعاء على سحر ملعب «سانتياغو برنابيو» لتحقيق «الريمونتادا» في دوري الأبطال أمام «المدفعجية» أرسنال.

يطلق على الفريق «الملكي» لقب ملك «الريمونتادا»، وله العديد من السوابق البارزة في العودة بالأبطال، حيث يكون متأخراً في الذهاب ويقلب الطاولة على خصمه في الإياب.

وأبرز اللقاءات التي عاد فيها الريال عندما فاز فولفسبورغ على أرضه 2-0 أمام ريال مدريد 2015-2016، وفي الإياب عاد «الميرينغي» في ملعبه 3-0.

ذكرى أخرى لعودة الملكي في عام 2022 أمام باريس سان جيرمان بدور الـ16.. خسر ريال مدريد في باريس 0 - 1، وفي الإياب على ملعب «سانتياغو بيرنابيو» فاز الميرنغي 3 - 1.

وفي ذهاب نصف النهائي البطولة ذاتها تفوق مانشستر سيتي على ريال مدريد 4-3، وفي الإياب فاز الريال 3 -1 ليتأهل إلى النهائي بمجموع اللقاءين 6 - 5.

برأيكم.. هل يكرر ملك «الريمونتادا» السيناريو.. أم أن «مدفعجية» أرسنال سينهون الأسطورة المدريدية في مباراة الإياب؟.