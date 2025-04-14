مودريتش يقتحم عالم الاستثمار بشراء حصة في ناد إنجليزي

يبدو أن نجم ريال مدريد المخضرم لوكا مودريتش على وشك دخول عالم الاستثمار الكروي، ليس في إسبانيا أو كرواتيا، بل في نادي سوانزي سيتي الإنجليزي، الذي ينافس حالياً في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وكشفت تقارير إعلامية أن مودريتش، البالغ من العمر 39 عاماً والفائز بالكرة الذهبية 2018، اتفق على شراء حصة غير معلومة من أسهم النادي الويلزي، حيث لا تزال تفاصيل الصفقة من ناحية القيمة ونسبة الملكية طي الكتمان.

ينتهي عقد النجم الكرواتي مع ناديه الحالي ريال مدريد في الصيف المقبل، ولم يقرر التجيد بعد مع النادي الإسباني، لكن مودريتش، الذي تقدر ثروته الصافية بنحو 74 مليون دولار وفقاً لموقع "CelebrityNetWorth"، يفكر في الدخول بعالم الأعمال بالتعاون مع ملاك النادي الحاليين، (آندي كولمان، بريت كرافات، نايجل موريس، وجيسون كوهين).

ويحتل سوانزي حالياً المركز الـ12 في جدول الترتيب، بفارق 8 نقاط عن مراكز البلاي أوف، ومع بقاء 4 مباريات فقط على نهاية الموسم.

ويعتبر مودريتش، نجم توتنهام السابق، واحداً من أكثر اللاعبين تتويجاً في هذا القرن، حيث حقق لقب دوري أبطال أوروبا 6 مرات، و4 مرات دوري إسباني، لكن رغم تاريخه الكبير كروياً، إلا أن خطوته للاستثمار في سوانزي أثارت مفاجأة ودهشة بين الجماهير…

وسبق مودريتش إلى عالم الاستثمار الرياضي، لاعبون كثر أرزهم زميلاه في ريال مدريد، الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي فينسيوس جونيور.

ويملك مبابي حصة أغلبية في نادي "كان" الفرنسي، فيما يمتلك فينسيوس حصة في نادي ألفيركا، أحد أندية الدرجة الثانية في البرتغال.