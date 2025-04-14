عاد إلى عادته القديمة.. سواريز يعض زميله في إنتر ميامي جوردي ألبا





في لقطة غريبة شهدتها مباراة إياب ربع نهائي كأس أبطال الكونكاكاف بين إنتر ميامي ولوس أنجلوس إف سي، بدا أن المهاجم الأورغوياني لويس سواريز على وشك عض أحد اللاعبين خلال مشادة جماعية في وسط الملعب، لكنه توقف في اللحظة الأخيرة بعدما أدرك أن "الفريسة" لم تكن سوى زميله في الفريق جوردي ألبا.

جاءت المباراة، التي أقيمت في فلوريدا، وسط أجواء مشحونة بعد فوز إنتر ميامي ذهاباً 1-0، وفي لقاء الإياب، حسم ميسي ورفاقه التأهل بفوزهم 3-1، بمجموع 3-2، ولكن الأمور اشتعلت قرب النهاية بعد تدخل عنيف أدى إلى اشتباك بين لاعبي الفريقين.

وفي خضم الفوضى، ظهر سواريز وهو يُجذب من قميصه، فاستدار غاضباً وكأنه يهم بعضّ يد أحدهم، قبل أن يتجمد في مكانه حين انتبه أن اليد تعود لألبا.

يُذكر أن سواريز له سجل "سيئ السمعة" في هذا المجال، حيث قام بعضّ الإيطالي جورجيو كيليني في مونديال 2014، وسبق له عض برانيسلاف إيفانوفيتش لاعب تشيلسي أيضاً عام 2013، وغيره، وأدت تلك الحوادث إلى إيقافات طويلة، من ضمنها 10 مباريات في الدوري الإنجليزي، و9 على المستوى الدولي.