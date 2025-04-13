سلوت يشيد بعقلية الفريق مع اقتراب ليفربول من لقب الدوري

قال أرني سلوت مدرب ليفربول إن فريقه لم يجعل الأمور سهلة خلال فوزه 2-1 على وست هام يونايتد اليوم الأحد، لكن اللاعبين أظهروا عقلية استثنائية في التقدم مجددا بعد تعادل متأخر للمنافس، لينتزعوا النقاط الثلاث ويقترب الفريق من لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبعد أن افتتح لويس دياز التسجيل لليفربول، دخل وست هام في أجواء المباراة وأدرك التعادل في الدقيقة 86 عبر هدف عكسي سجله أندي روبرتسون قبل أن يضيف القائد فيرجيل فان ديك الهدف الثاني لليفربول بضربة رأس بعدها بثلاث دقائق.

ويتقدم ليفربول بذلك بفارق 13 نقطة أمام أرسنال صاحب المركز الثاني، وبات بحاجة إلى فوزين فقط خلال آخر ست مباريات ليتوج بلقب الدوري الممتاز للمرة الثانية بمسماه الحالي، وسيكون اللقب الأول له بقيادة سلوت إذ خسر في مارس آذار الماضي في نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة.

وقال سلوت لشبكة سكاي سبورتس "هذا ما فعلناه طوال الموسم. وبعد خيبة أمل الخروج على يد باريس سان جيرمان (من دوري أبطال أوروبا)، نعود من جديد... بهذه العقلية.

"لا نفوز بالمباريات بالطريقة السهلة. الطريقة السهلة هي الاستحواذ على الكرة، وتمريرها نحو خمس مرات ثم تسجيل الهدف تلو الآخر.

"إذا حققنا شيئا هذا العام، فذلك يعود في الأساس إلى العقلية التي أظهرها اللاعبون. وهذا ما شاهدتموه اليوم أيضا".

وخسر ليفربول مباراتين فقط في الدوري هذا الموسم، وكانت هزيمته الثانية مطلع الأسبوع الماضي أمام فولهام.

وقال سلوت إنه كان قلقا بشأن خسارة ليفربول للنقاط من جديد عندما تحسن وست هام في الشوط الثاني، وأشاد بحارس المرمى أليسون لنجاحه في إبقاء ليفربول في المنافسة ببعض التصديات الحاسمة.

وأضاف سلوت "الشوط الثاني كان صعبا للغاية، كنا بحاجة إلى أليسون لأن (لوكاس) باكيتا و(محمد) قدوس كانا رائعين طوال المباراة.

"اهتزت شباكنا... بهدف عكسي. كم كان هذا مخيبا للآمال بعد ما حدث الأسبوع الماضي؟ (لكن) تسجيل هدف فيرجيل يُظهر مدى قوة عقلية هؤلاء اللاعبين".