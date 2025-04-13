ريال مدريد يفوز على آلافيس ويواصل مطاردة برشلونة

فاز فريق ريال مدريد بشق الأنفس على مضيفه ديبورتيفو آلافيس بنتيجة 1 / صفر ضمن منافسات الجولة 31 بالدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الأحد.

وأحرز إدواردو كامافينجا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 34، لينتزع الفريق المدريدي ثلاث نقاط ثمينة.

وأكمل الفريقان اللقاء بنقص عددي بعد طرد كيليان مبابي نجم ريال مدريد في الدقيقة 38، وكذلك مانو سانشيز مدافع ديبورتيفو آلافيس في الدقيقة 70.

ورفع الريال رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثاني ليقلص الفارق مجددا إلى أربع نقاط مع برشلونة متصدر الترتيب، وتستمر المنافسة بينهما في آخر سبع جولات من المسابقة.

ويرفع هذا الفوز أيضا معنويات الريال قبل لقاء الإياب أمام أرسنال الإنجليزي، يوم الأربعاء المقبل، في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

أما آلافيس، فتجمد رصيده عند 30 نقطة في المركز السابع عشر.

أراح كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الثنائي فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام بوضعهما على مقاعد البدلاء استعدادا للقاء الإياب أمام أرسنال في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، بينما منح الفرصة للثلاثي أردا جولر ولوكاس فاسكيز وفران جارسيا في التواجد بالتشكيل الأساسي.

وتبادل الفريقان المحاولات الهجومية في أول نصف ساعة من المباراة، حيث أضاع جولر انفرادا تاما بالمرمى، وسدد رودريجو كرة أبعدها جيسوس أونو حارس مرمى ألافيس.

ورد أصحاب الأرض بفرصتين لكيكي جارسيا الذي سدد كرة أمسكها تيبو كورتوا حارس مرمى الريال، وأتبعها بمحاولة أخرى مرت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 19 سجل راؤول أسينسيو هدفا لريال مدريد غير أن تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) ألغته لوجود مخالفة ضد أنطونيو روديجر الذي دفع أونو حارس مرمى ألافيس.

هدأ اللقاء نسبيا وكسره كامافينجا بتسديدة متقنة في الشباك ليمنح الريال هدف التقدم بعد مجموعة من التمريرات السريعة مع زميليه جولر وفيدريكو فالفيردي.

كانت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول مثيرة للغاية، كاد ألافيس أن يدرك التعادل بتسديدة خطيرة للاعبه كارلوس فيسنتي بجوار القائم، وبعدها أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه كيليان مبابي نجم ريال مدريد بعد تدخل عنيف ضد أنطونيو بلانكو.

حاول ديبورتيفو ألافيس استغلال النقص العددي في صفوف منافسه، وهدد مرمى ريال مدريد بأكثر من محاولة لكيكي سانشيز وكارلوس فيسنتي وأنطونيو مارتينيز وبلانكو، لكنها لم تهز شباك تيبو كورتوا.

وبعد مرور ربع ساعة أشرك أنشيلوتي الثنائي فينيسيوس وبيلينجهام من مقاعد البدلاء، وباتت الكفة متساوية بين الفريقين بعد طرد مانو سانشيز مدافع ألافيس في الدقيقة 70 بعد تدخل عنيف ضد فيينسيوس جونيور.

وتحرر فريق ريال مدريد من الضغط، وتحرك نحو مرمى منافسه بتسديدة قوية لفيدريكو فالفيردي بجوار القائم، وبعدها سدد كامافينجا كرة في جسد مدافع ألافيس.

وأضاع بيلينجهام فرصة محققة في الدقيقة 89 بسبب ارتباكه في التمرير داخل منطقة الجزاء، وبعدها أنهى لوكاس فاسكيز محاولات ريال مدريد بتسديد ركلة حرة فوق العارضة لينتزع ريال مدريد ثلاث نقاط ثمينة بعد سبع دقائق وقت بدل ضائع.