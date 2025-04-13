ليفربول يهزم ويستهام ويصبح على بعد فوزين للتتويج بالدوري الإنجليزي

استعاد ليفربول نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وبات على مشارف التتويج رسميا بلقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.

وحقق ليفربول انتصارا مثيرا وثمينا 2 / 1 على ضيفه ويستهام يونايتد، اليوم الأحد، في المرحلة الـ32 للمسابقة، على ملعب (آنفيلد).

وافتتح الكولومبي لويس دياز التسجيل لليفربول في الدقيقة 18، بعد متابعته تمريرة حاسمة للنجم الدولي المصري محمد صلاح، الذي احتفل بخوض مباراته الأولى مع الفريق الأحمر بعد تمديد عقده مع النادي حتى عام 2027.

ووصل صلاح إلى تمريرته الحاسمة رقم 18 في البطولة خلال الموسم الحالي، ليعزز صدارته كأكثر اللاعبين صناعة للأهداف في البطولة.

كما ساهم صلاح في تسجيل 20 هدفا خلال 18 مباراة لعبها ضد ويستهام، بعدما أحرز 13 هدفا، بالإضافة لتقديمه تمريرته الحاسمة السابعة أمام الفريق اللندني.

وجاء هدف التعادل لويستهام عبر النيران الصديقة، عقب تسجيل الأسكتلندي آندي روبرتسون، لاعب ليفربول هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 86، لكن سرعان ما أحرز الهولندي فيرجيل فان دايك، هدف الفوز لليفربول في الدقيقة 89.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول، الذي تلقى خسارة مفاجئة 2 / 3 أمام مضيفه فولهام في المرحلة الماضية، إلى 76 نقطة، ليعزز موقعه في صدارة ترتيب البطولة، بفارق 13 نقطة أمام أقرب ملاحقيه أرسنال.

وأصبح ليفربول بحاجة للفوز في مباراتين فقط خلال لقاءاته الستة الأخيرة المتبقية بالمسابقة، من أجل التتويج رسميا بلقب المسابقة العريقة هذا الموسم للمرة الـ20 في تاريخه والأولى بعد غياب 4 مواسم، ليعادل الرقم القياسي كأكثر الأندية فوزا بالبطولة، الذي يحمله حاليا غريمه التقليدي مانشستر يونايتد، دون النظر لنتائج باقي منافسيه.

في المقابل، توقف رصيد ويستهام عند 35 نقطة في المركز السابع عشر (الرابع من القاع).