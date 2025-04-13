مانشستر سيتي يستعرض عضلاته بخماسية على كريستال بالاس

عوّض مانشستر سيتي تأخره بهدفين، واستعرض عضلاته ليهزم ضيفه كريستال بالاس بخمسة أهداف مقابل هدفين، ضمن الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الانجليزي لكرة القدم، أمس، على ملعب الاتحاد، معززاً آماله بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وعزز سيتي آماله بحجز موقع له في المسابقة القارية المرموقة الموسم المقبل، بعد ارتفاع عدد مقاعد الدوري الإنجليزي إلى خمسة «على الأقل»، حيث تقدم فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا إلى المركز الرابع موقتاً برصيد 55 نقطة، بفارق نقطتين عن تشلسي ونيوكاسل المتساويين بـ 53 نقطة، واللذين يلعبان أمام إيبسويتش، ومانشستر يونايتد، اليوم، لكن نيوكاسل يملك مباراتين أقل، ما يعني أن المنافسة قائمة على مقاعد «تشامبيونزليغ»، من جهته تجمد رصيد كريستال بالاس عند 43 نقطة في المركز 11.

أحرز أهداف سيتي، دي بروين، وعمر مرموش، وماتيو كوفاتشيتش، وجيمس ماكاتي، ونيكو أورايلي، و أحرز كريستال بالاس إيبيريتشي، وريتشاردز.