«أبيض الناشئين» المونديالي يلتقي أوزبكستان اليوم

يلتقي منتخبنا الوطني للناشئين «المونديالي»، الذي تأهل إلى نهائيات كأس العالم تحت 17 عاماً في قطر 2025، مع منتخب أوزبكستان، على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية، بمدينة الطائف السعودية، في التاسعة والربع من مساء اليوم بتوقيت الإمارات، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً، الذي يشهد أيضاً، مواجهات اليابان مع السعودية، وطاجيكستان مع كوريا الجنوبية، وإندونيسيا مع كوريا الشمالية، التي تتطلع لمواصلة المنافسة حتى المباراة النهائية، المقررة 20 أبريل الجاري.

وتأهل منتخبنا الوطني إلى ربع النهائي عن المجموعة الثانية من الدور الأول، بعد احتلاله المركز الثاني، بالتعادل مع منتخب فيتنام 1-1، في الجولة الثالثة الأخيرة، وتساويه مع منتخبي اليابان وأستراليا برصيد 4 نقاط لكل منتخب، ليتم تحديد الترتيب النهائي بناءً على النقاط والمواجهات المباشرة، وفارق الأهداف، وعدد الأهداف المسجلة، ما منح اليابان بطاقة المواجهة مع السعودية في ربع النهائي، بعد تصدرها للمجموعة، على الرغم من خسارتها 2 - 3 أمام أستراليا، في الجولة الثالثة الأخيرة.

بينما كان منتخبا أوزبكستان والسعودية أول من ضمن التأهل إلى الدور الإقصائي، بعد تحقيق الفوز في أول مباراتين من المجموعة الأولى، ما أدى إلى توديع الصين وتايلاند للبطولة مبكراً، وحقق منتخب أوزبكستان فوزاً كبيراً، بنتيجة 3 - 0 على السعودية، ليحسم صدارة المجموعة.

وفي المجموعة الثالثة، حسم منتخبا إندونيسيا وكوريا الجنوبية، المركزين الأول والثاني، بعد فوز كل منهما في الجولة الأخيرة، حيث حقق منتخب إندونيسيا انطلاقة قوية في البطولة، وضمن التأهل إلى ربع النهائي، بعد تحقيق انتصارين متتاليين على كوريا واليمن، قبل خوض الجولة الأخيرة.

أما منتخب جمهورية كوريا، بطل القارة في مناسبتين، فنجح في تعويض خسارته أمام إندونيسيا في الجولة الافتتاحية، بالفوز على كل من أفغانستان واليمن، ليحسم تأهله إلى الدور التالي.

وتأهل منتخبا طاجيكستان وكوريا الشمالية عن المجموعة الرابعة، ليكونا آخر فريقين ضمن الثمانية الكبار، وتغلب منتخب طاجيكستان على منتخب إيران بنتيجة 3 - 1، ليتصدر ترتيب المجموعة الرابعة، في حين حجزت كوريا الشمالية بطاقة العبور كوصيف للمجموعة، بعد تعادلها 2-2 مع منتخب عُمان.