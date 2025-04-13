الوحدة يتعادل مع الوصل.. والعين يتخطى العروبة بثلاثية

إيهاب زهدي، طلحة عبدالله، محمد فضل



تعادل الوصل وضيفه الوحدة 2-2، بعد قمة مثيرة وقوية جرت على ملعب استاد زعبيل مساء أمس، في ختام الجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين، سجل للوصل جواو بيدرو في الدقيقتين 20، 45، وسجل للوحدة روبين فيليب في الدقيقة 45 + 2 ، ودى أوليفيرا في الدقيقة 86، ليرفع الوحدة رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث، و الوصل إلى 34 نقطة إلى المركز الرابع.

كما استعاد العين، نغمة الانتصارات بعد فوزه بثلاثية نظيفة على ضيفه العروبة، مساء أمس على ملعب استاد هزاع بن زايد، لرفع الفريق البنفسجي رصيده إلى 33 نقطة ليصعد إلى المركز الخامس، والعروبة في المركز الأخير بـ 6 نقاط، سجل أهداف العين لابا كودجو في «الدقيقة 48»، وبلاسيوس في «الدقيقة 53»، وسيكوبابا في «الدقيقة 64».

وفي اللقاء الثالث، حسم التعادل الإيجابي 1-1 مباراة خورفكان والبطائح، أحرز لخورفكان طارق تيسودالي في «الدقيقة 18»، وللبطائح أنطونيو في «الدقيقة 47»، ليرفع خورفكان رصيده إلى 31 نقطة في المركز السابع والبطائح إلى 21 نقطة في المركز الثاني عشر.